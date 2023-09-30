Этот король меда найти очень сложно. Почему белорусам стоит обязательно попробовать?

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Опубликовано: 30.09.2023 17:09 , Обновлено: 30.09.2023

В Беларуси настала пора сельскохозяйственных ярмарок, на которых можно купить не только картошку и свеклу с перцем, но и мед. Но один вид этого лакомства - по праву называют королевским. Найти его в Беларуси не так-то просто, но возможно. Его получают начиная с конца лета и до октября.

Вересковый мед – один из самых ценных медов в мире. Он отличается не только неповторимым вкусом, но и многочисленными полезными свойствами. Вересковый мед богат ценными витаминами и минералами, включая витамин А, витамины группы В, калий, магний, кальций и железо.

Но это еще не все, ведь этот мед содержит и другие уникальные ингредиенты, такие как эфирные масла, аминокислоты, ферменты и гормоны роста растений.

Интересно, что вересковый мед имеет более высокое содержание воды и аминокислот, чем многие другие виды, что делает его более кремовым. Кроме того, он богаче фруктозой. Что касается энергетической ценности, то она составляет примерно 300 ккал на 100 г продукта.

Польза верескового меда

Он является полезным продуктом благодаря своим многочисленным свойствам:

Антибактериальные свойства : вересковый мед содержит вещества, которые помогают бороться с бактериями и инфекциями. Он может использоваться для лечения ран, ожогов и других кожных проблем.

Противовоспалительные свойства : употребление верескового меда может помочь снизить воспаление в организме и уменьшить риск развития хронических заболеваний, таких как артрит и сердечно-сосудистые заболевания.

Антиоксидантные свойства : вересковый мед содержит антиоксиданты, которые помогают защитить клетки организма от повреждений свободными радикалами. Это может способствовать замедлению процессов старения и укреплению иммунной системы.

Помощь при проблемах с пищеварением : вересковый мед может помочь справиться с проблемами пищеварения, такими как изжога, газы и запоры. Он обладает мягким слабительным эффектом и способствует нормализации работы кишечника.

Улучшение здоровья мочевыводящей системы : вересковый мед имеет диуретические свойства, которые помогают очищать почки и мочевой пузырь, способствуя удалению токсинов и предотвращая образование камней.

Повышение энергии : вересковый мед содержит естественные сахара, которые могут дать энергетический подъем и улучшить работу мозга.

Улучшение состояния кожи : вересковый мед может помочь увлажнить и смягчить кожу, а также уменьшить воспаление и раздражение.

Поддержка здоровья сердца : вересковый мед может помочь снизить уровень холестерина в крови и улучшить циркуляцию, что положительно сказывается на здоровье сердца.

В целом, вересковый мед является полезным продуктом, который может принести множество выгод для здоровья организма.

Кому следует избегать верескового меда?

Несмотря на свои многочисленные преимущества, вересковый мед подходит не всем. Людям с диабетом или резистентностью к инсулину следует быть осторожными из-за высокого содержания сахара в меде. Кроме того, людям с аллергией на пыльцу вереска следует избегать ее употребления. Из-за своей калорийности его не следует употреблять в больших количествах людям, соблюдающим редукционную диету.

Чем известен вереск?

Вереск обыкновенный, из пыльцы которого пчеды и делают такой полезный мед, в Беларуси растет по всей территории и встречается очень часто, разве что в Полесье реже. Растет в сосновых лесах, на гарях, торфяных болотах на солнечные и слегка затененных участках.

Родиной растения является Юго-Восточная Азия. Встречается в Европе, умеренном поясе Азии, Северной Америки, в Гренландии, Северной Африкеи на Азорских островах. Это растение - официальная цветочная эмблема шведской провинции Вестергётланд.

Как используют вересковый мед по всему миру?

Из-за своей полужидкой консистенции этот мед исторически считался и пищей, и напитком. Иранский гяз (нуга) часто готовят с использованием именно этого вида меда, из-за чего это блюдо приобретает особый вкус и текстуру.

Консистенция этого меда делает его отличным топингом для мороженого и вафель. Подавают вересковый мед с молочным муссом или медовым желе с апельсиново-карамельным соусом и карамелизированными кедровыми орешками.

Он хорошо сочетается с имбирными пряниками. А кофе придает дымчатый привкус. Вересковый мед отлично подходит для приготовления кексов, чизкейков и каш.