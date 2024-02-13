Как белорусам разобраться в номерах помола соли на пачках? Узнали, какой и для чего выбрать

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Опубликовано: 13.02.2024 09:10 , Обновлено: 13.02.2024

Размер пищевой соли играет немаловажную роль в кулинарии, так как этот параметр влияет на вкусовые качества блюда. Узнали, как разобраться в номерах помола на упаковках соли и какой для каких целей подходит.

Пищевая соль — польза и вред

Пищевая соль, также известная как поваренная соль или хлористый натрий, является одной из самых распространённых и важных пищевых добавок. В еде она используется для усиления вкуса. Кроме того, это природный пищевой консервант, способный останавливать рост бактерий в пище. Соль обладает рядом полезных свойств, но также может быть вредной при избыточном потреблении. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление соли 5 граммами в день для взрослых, что примерно соответствует одной чайной ложке.

Польза пищевой соли:

Поддержание водно-солевого баланса. Соль является основным источником натрия в рационе человека, который необходим для поддержания нормального водно-солевого баланса в организме.

Предотвращение низкого кровяного давления. Недостаточное количество натрия в рационе может привести к низкому кровяному давлению (гипотонии).

Поддержка электролитного баланса. Соль — источник электролитов, которые несут электрический заряд и необходимы для нормального функционирования организма.

Предотвращение мышечных спазмов. Натрий участвует в мышечных сокращениях. Если во время нагрузок он выводится через пот и жидкости, его недостаток может привести к мышечным спазмам.

Антибактериальное действие. Соль обладает антисептическими свойствами, благодаря чему может бороться с гнилостными процессами в пищеварительной системе.

Улучшение пищеварения. Соль стимулирует выделение желудочного сока, что способствует лучшему пищеварению.

Вред соли связан с её переизбытком в рационе.

Вред пищевой соли:

Повышение кровяного давления. Избыточное потребление соли может привести к повышению кровяного давления, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Задержка воды в организме. Избыток соли может привести к задержке воды в организме, что может вызвать отёки.

Гипернатриемия — профицит (избыток) натрия в организме. Симптомы гипернатриемии — сильная жажда, сонливость и судороги.

Привыкание к соли. Исследования Национальных институтов здоровья США показали, что соль стимулирует мозг так же, как никотин и наркотические вещества, и вызывает привыкание. Этим пользуются производители солёных снеков и закусок.

В целом, пищевая соль является важным и полезным продуктом, но её потребление должно быть умеренным.

Виды соли по способу помола

На упаковках с пищевой солью размещают информацию о её размере (крупная, средняя, мелкая) или номере помола. Последний указывает на степень измельчённости кристаллов соли. По белорусскому ГОСТу, чем меньше номер, указанный на упаковке, тем мельче помол. Номер помола обозначается цифрами от 0 до 3, где 0 соответствует самому мелкому помолу, а 3 — самому крупному.

Размер кристаллов соли в каждом помоле:

Помол номер 0 обозначает, что кристаллы соли размером не более 0,8 мм;

В помоле номер 1 размеры кристаллов достигают не более 1,2 мм;

В помоле номер 2 частицы соли могут быть размером не более 2,5 мм;

В помоле номер 3 содержатся кристаллы величиной не более 4,5 мм.

В других странах могут использоваться свои системы классификации помола соли.

Какой помол соли подходит для теста, а какой — для мяса?

Чем меньше кристаллы соли по размеру, тем быстрее она растворяется. Это важно, если необходимо сразу добавить соль в готовящееся блюдо или тесто. Кроме того, размер кристаллов соли влияет на текстуру и вкус блюда, поэтому так важно правильно выбирать помол соли.

Мелкая соль (помол №0 или №1) идеально подходит для внесения в соусы, тесто и напитки. Необходимо, чтобы она быстро растворилась, и её частицы не чувствовались в готовом блюде. Подходит она и для добавления в готовые блюда, салаты и закуски.

Соль среднего размера (помол №2) подходит для запекаемых блюд (мяса, рыбы) и маринадов.

Также соль среднего помола используется для присаливания готовых блюд — кристаллы не растворяются мгновенно и придают еде особый хруст и текстуру.

Соль крупного помола № 3 используется для засолки рыбы, сала, мяса, консервирования овощей, приготовления супов и круп.

Выбор номера помола соли зависит от предпочтений конкретного человека. Для некоторых блюд требуется крупная соль, а для выпечки или приготовления соусов больше подходит соль среднего или мелкого помола.

Как узнать номер помола соли

Информация о номере помола соли должна содержаться на упаковке в графе «гранулометрический состав».

Иногда номер помола не указывается — вместо этого используется обозначение размеров кристаллов соли: мелкий, средний или крупный.

Чем заменить соль?

Ранее Телеграф писал, что многие люди просто не представляют себе жизни без соли. Привыкнув к ее вкусу, трудно убедить организм, что от нее можно отказаться. Однако, для поддержания здоровья очень часто необходимо снизить количество потребляемой соли или вообще отказаться от нее. К счастью, правильное сочетание специй может придать блюдам почти тот же соленый вкус.

Эту смесь специй советуют использовать вместо соли. Как приготовить дома за 2 минуты?