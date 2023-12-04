Из чего, кроме картошки, можно сделать драники? Нашли 8 альтернатив и 3 невероятно вкусных рецепта

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Опубликовано: 04.12.2023 10:58 , Обновлено: 04.12.2023

Практически все мы привыкли считать, что такое популярное блюдо, как драники, готовят обязательно из картофеля. Но в последнее время белорусы едят и так много этого овоща. А можно ли приготовить драники из других продуктов, чтобы было и вкусно, и полезно?

Что взять за основу?

Готовить альтернативные драники можно и даже нужно, говорят диетологи. Так, их несложно сделать из:

тыквы;

кабачков;

патиссонов;

моркови;

батата;

капусты;

яблок;

сельдерея.

В чем же преимущество такого альтернативного решения?

Эту хитрость с драниками знают не все. Что добавить, чтобы они не потемнели?

Тыква

Тыква улучшает пищеварение, зрение, обмен веществ, повышает иммунитет, положительно влияет на сердечную мышцу. Она обладает очищающим и мочегонным свойством, полезна при туберкулезе, гипертонии и даже в профилактике онкологии.

Кабачок

Кабачок также улучшает как зрение, так и пищеварение, здоровье сердца. Он богат клетчаткой и антиоксидантами, может снижать уровень сахара в крови, что особенно важно для диабетиков.

Патиссон

Патиссон может помочь в снижении артериального давления и нормализации работы сердца, выводит избыточную жидкость из организма, способствует снятию отеков. Он нормализует гормональный баланс, выводит токсины, действует как успокоительное и даже восстанавливает сон, если с этим есть проблемы.

Морковь

Морковь снижает уровень холестерина, положительно влияет на остроту зрения, помогает при анемии, защищает клетки толстого кишечника от токсинов и инфекций. Она также укрепляет иммунную систему, поддерживает сердце и кости, способствует улучшению концентрации и памяти.

Нутрициологи посоветовали чаще готовить драники из морковки. Что в них такого особенного?

Батат

Батат (сладкий картофель) помогает укрепить иммунитет, защищает организм от болезней, воспалений и инфекций, помогает работе мозга, что способствует улучшению памяти. Он контролирует вес, улучшает зрение и поддерживает сердце.

Капуста

Капуста улучшает пищеварение (благодаря нерастворимой клетчатке) и препятствует появлению запоров, обогащает организм микроэлементами, поддерживает сердечно-сосудистую систему. А антиоксиданты, которые содержатся в капусте, могут даже уменьшать хроническое воспаление. Еще в этом овоще есть витамин К1, который помогает крови свертываться.

Яблоки

Яблоки поддерживают здоровье мозга. Они очень полезны для сердца, поскольку в них много растворимой клетчатки. А она не дает закупориться сосудам и снижает уровень холестерина в крови. Также яблоки богаты антиоксидантами, которые препятствуют развитию диабета и онкологических заболеваний.

Сельдерей

Сельдерей уменьшает риск развития сердечных заболеваний, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает вероятность анемии, полезен для костей. Он укрепляет иммунитет и в целом подходит для здорового питания.

Чем удивят альтернативные драники?

Что касается влияния других продуктов на вкус и текстуру драников, то каждый из них, безусловно, приносит что-то свое.

Например, яблочные драники получаются более нежными и мягкими, чем картофельные.

Если будете готовить драники из тыквы, не жалейте специй – сладкая мякоть в сочетании с ними дает неожиданный результат. Но точно вкусный! Эти драники тоже получатся нежными и очень ароматными.

Хрустящими и, безусловно, оригинальными будут драники из моркови, особенно если добавить в тесто немного желтого сыра. А еще морковь придаст им сочность, нежность и сладковатый вкус.

Ну, а тот, кто готовил драники из корня сельдерея, восхищался, в первую очередь, их ароматом.

Кстати, альтернативные драники можно готовить не только из какого-то одного основного продукта, но и использовать их смесь. Например, кулинары советуют приготовить это блюдо из топинамбура, моркови и кабачка. Или из кабачков, моркови, зеленого горошка и кукурузы. К тому же, всегда есть возможность поэкспериментировать с ингредиентами самим.

Зачем заменять картошку?

Но почему вообще возникла такая необходимость – заменить основной ингредиент в драниках на какой-то другой? Дело в том, что из-за обжаривания и добавления масла картофельные драники получаются высококалорийными. А если есть их постоянно, то можно заработать не просто лишний вес, а ожирение.

Также из-за обжаривания на масле получается достаточно жирное блюдо. И если им злоупотреблять, то можно спровоцировать повышение уровня холестерина и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

И, наконец, достаточно большое количество соли, которое содержится в картофельных драниках, может привести к сердечно-сосудистым проблемам, повышению артериального давления.

Кстати, если посмотреть на калорийность нежареных ингредиентов в картофельных драниках, то она составляет 69,3 кКал. Готовое блюдо потянет уже на 268 кКал.

Замена картошки в драниках другими овощами и фруктами уменьшает калорийность блюда (до 81,91 кКал) и увеличивает его полезность для организма за счет полезности продуктов. Вот почему альтернативные драники выбирают те, кто следит за своим питанием.

Ну, и можно еще применить кулинарные хитрости при их приготовлении, которые тоже пойдут на пользу. Например, избегать большого количества растительного масла – именно оно дает 1/3 калорийности. Можно не жарить альтернативные драники, а запечь их в духовке на пергаменте.

Также рекомендуют уменьшить количество муки, если вы добавляете ее в драники. Или взять более полезную – цельнозерновую. Если такой нет, можно измельчить в муку овсяные хлопья.

А теперь переходим непосредственно к рецептам альтернативных драников.

Как сделать драники без терки? Этот простой трюк позволит сэкономить время и силы

Драники из тыквы

Ингредиенты:

тыква – 200 г;

лук репчатый – 0,5 шт.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 0,5 ст.л.;

перец черный молотый (по вкусу);

соль (по вкусу).

Как приготовить:

Очистите тыкву от кожуры и семечек, натрите ее на крупной терке (лишнюю жидкость можно слить). Добавьте мелко нарезанный лук, яйцо, муку, соль, черный молотый перец. Все хорошенько перемешайте.

Разогрейте в сковороде небольшое количество растительного масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой и жарьте на среднем огне, как обычные драники. Подавайте на стол со сметаной.

Драники из капусты с ветчиной

Этот рецепт более калорийный за счет добавления ветчины и сыра. Но и более интересный по вкусу.

Ингредиенты:

капуста белокачанная – 150 г;

репчатый лук – 50 г;

ветчина – 100 г;

яйцо – 2 шт.;

мука – 100 г;

разрыхлитель – 1 ч.л.;

сыр твердый – 150 г;

соевый соус – 2 ст.л.;

вода – 150 мл;

перец черный молотый (по вкусу);

соль (по вкусу).

Как приготовить:

Капусту мелко нашинкуйте, лук натрите на мелкой терке, добавьте к смеси черный молотый перец и соль. Все хорошо перемешайте.

Муку всыпьте в отдельную емкость, добавьте туда яйца, разрыхлитель, соевый соус и воду. Перемешайте.

Сыр натрите на крупной терке, ветчину нарежьте небольшими кусочками, добавьте все это к овощам. Влейте тесто из другой емкости, все перемешайте.

Жарьте, как обычные драники. Затем их можно выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте на стол со сметаной.

Драники из яблок

И, наконец, рецепт драников, которые можно предложить на десерт.

Кулинары рекомендуют использовать сладкие сорта яблок и не сбрызгивать их против потемнения лимонным соком, иначе получится каша.

Ингредиенты:

яблоки – 3 шт.;

сахар – 1 ст.л.;

мука цельнозерновая – 2 ст.л.;

кефир – 2 ст.л.;

корица – ¼ ч.л.;

сода (на кончике ножа);

соль (по вкусу).

Как приготовить

Очистите яблоки от кожицы, натрите на крупной терке (лишнюю жидкость можно слить). Добавьте кефир, перемешайте. Добавьте все остальные ингредиенты и тщательно перемешайте еще раз до получения однородного теста.

Жарьте драники на растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны – до образования румяной корочки. Подайте к чаю.

Можно также есть с мороженым.

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