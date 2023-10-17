Нутрициологи посоветовали чаще готовить драники из морковки. Что в них такого особенного?

Опубликовано: 17.10.2023 08:37 , Обновлено: 17.10.2023

Овощные блинчики не обязательно должны быть только из картофеля или кабачков. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить морковные драники - красивые, вкусные и хрустящие. Не все знают и то, что морковные оладьи прекрасно сочетаются с сыром.

Естественно, драникам всегда будет место в сердцах у большинства белорусов. Останется там и маленький “закуток” для оладий из кабачка. Но давайте дадим шанс такому прекрасному блюду, как морковные блины. Тем более, как мы выяснили, некоторые белорусы едят слишком много картошки, и с этим надо что-то делать.

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Морковные оладьи. Что в них такого особенного?

Они нежные, хрустящие и вкусные благодаря одному дополнению. Что добавить в тесто, чтобы блины были вкуснее? Натрите немного желтого сыра и произойдет волшебство.

Нутрициологи советуют есть морковь как в свежем, так и приготовленном виде.

По сравнению с другими овощами морковь также ассоциируется с более низким индексом массы тела и более низкими показателями ожирения, говорится в исследовании, опубликованному в журнале Nutrients в 2021 году.

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Более того, морковь низкокалорийна. В одной чашке измельченного продукта содержится всего 52 калории. А ещё этот овощ, богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые приносят множество пользы для организма человека. Вот некоторые из них:

Улучшение зрения : Морковь содержит бета-каротин, который превращается в витамин А в организме. Витамин А необходим для поддержания здоровья глаз и хорошего зрения. Всего одна крупная морковь (одна чашка) может обеспечить 100% суточной нормы этого витамина. Укрепление иммунной системы : Морковь содержит антиоксиданты, такие как витамин С и бета-каротин, которые помогают укрепить иммунную систему и защищать организм от различных инфекций и болезней. Поддержание здоровья кожи : Бета-каротин в моркови помогает поддерживать здоровье кожи, делая ее сияющей и улучшая ее текстуру. Поддержание здоровья сердца : в морковке есть достаточно калия, который помогает снижать уровень артериального давления и риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшение пищеварения : Морковь к тому же содержит пищевые волокна, которые помогают улучшить пищеварение, предотвращая запоры и поддерживая здоровую микрофлору в кишечнике. Поддержание здоровья костей : Морковь содержит витамин К, который необходим для здоровья костей и укрепления их структуры. Снижение риска развития рака : Антиоксиданты в моркови помогают защищать клетки организма от повреждений, связанных с окислительным стрессом, что может снизить риск развития рака. Улучшение памяти и концентрации : Морковь содержит антиоксиданты и другие питательные вещества, которые могут помочь улучшить память, концентрацию и когнитивные функции.

[info_b]Помните, что максимальную пользу от моркови можно получить, употребляя ее в свежем виде или после минимальной термической обработки, чтобы сохранить все полезные вещества.[/info_b]

Рецепт как приготовить морковные блинчики

Ну самом деле, сам метод приготовления очень традиционный и похож на жарку драников.

Ингредиенты:

300 г очищенной моркови,

2 средних яйца,

примерно 3 столовые ложки тертого желтого сыра,

молотый зубчик чеснока,

2 столовые ложки панировочных сухарей,

2 столовые ложки муки,

соль и перец,

масло для жарки,

Как приготовить

Начнём с моркови. Натираем его на терке среднего размера и перекладываем в миску.

Добавьте чеснок, затем в миску с морковью добавьте панировочные сухари и муку, яйцо, мелко натертый сыр. Тщательно перемешайте. Приправьте солью и перцем.

Подготовьте сковороду и разогрейте в ней масло. Когда станет жарко, приступайте к готовке. Глубокой ложкой выложите на противень порции блинного теста. Жарьте на среднем огне, пока блины не станут золотистыми.

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