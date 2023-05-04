Как сделать пиццу без теста? Нашли очень быстрый рецепт

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Опубликовано: 04.05.2023 10:52 , Обновлено: 04.05.2023

Самая вредная, с точки зрения диетологов, часть пиццы - это её основа из теста. Нашли простой рецепт, как приготовить полюбившееся всем белорусам традиционное итальянское блюдо необычным способом - без теста!

Как отметили польские журналисты из издания Pysznosci.pl, пиццерии оказались практически единственными кулинарными заведениями, которые не пострадали в результате недавней пандемии. Рестораторы объясняют это тем, что пицца на вынос практически такая же вкусная, как приготовленная и съеденная непосредственно в пиццерии.

Впрочем, практически каждый человек, даже без особых кулинарных способностей, хоть раз да готовил это незамысловатое блюдо дома. Для многих приготовление пиццы превращается в настоящую семейную традицию, в которой задействованы все члены семьи, от мала до велика.

Мы предлагаем попробовать новый рецепт, который сделает это блюдо полезнее за счёт отсутствия в нём дрожжей. Понадобятся следующие ингредиенты:

3 большие картофелины

1 луковица

1 пучок зеленого лука

1 красный перец

1 морковь

3 яйца

1 чашка молока

200 грамм муки

150 г сыра

1 чайная ложка разрыхлителя

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Картофель и морковь очистить, вымыть и натереть на крупной терке или на средней терке.

Залить тёртый картофель водой и оставить на 10 минут, затем тщательно слить.

Очищенный лук и зеленый лук мелко нарезать , перец нарезать соломкой.

Натереть сыр.

Нарезанный лук обжарить в небольшом количестве масла до золотистого цвета, добавить к нему натертую морковь и перец. Обжарить несколько минут, затем приправить солью и перцем.

Подготовленные овощи смешать с натертым картофелем и зеленым луком.

Смешать яйца, муку, молоко и разрыхлитель до получения однородной консистенции. Приправить солью и перцем.

Вылить смесь на овощи. Перемешать и выложить на противень с пекарской бумагой.

Выпекать около 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

За 10 минут до того, как вынуть пиццу из духовки, посыпать сверху сыром.

Приятного аппетита!