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Как сделать пиццу без теста? Нашли очень быстрый рецепт

Как сделать пиццу без теста? Нашли очень быстрый рецепт
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Самая вредная, с точки зрения диетологов, часть пиццы - это её основа из теста. Нашли простой рецепт, как приготовить полюбившееся всем белорусам традиционное итальянское блюдо необычным способом - без теста!

Как отметили польские журналисты из издания Pysznosci.pl, пиццерии оказались практически единственными кулинарными заведениями, которые не пострадали в результате недавней пандемии. Рестораторы объясняют это тем, что пицца на вынос практически такая же вкусная, как приготовленная и съеденная непосредственно в пиццерии.

Впрочем, практически каждый человек, даже без особых кулинарных способностей, хоть раз да готовил это незамысловатое блюдо дома. Для многих приготовление пиццы превращается в настоящую семейную традицию, в которой задействованы все члены семьи, от мала до велика.

Мы предлагаем попробовать новый рецепт, который сделает это блюдо полезнее за счёт отсутствия в нём дрожжей.  Понадобятся следующие ингредиенты:

  •  3 большие картофелины
  • 1 луковица
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 красный перец
  • 1 морковь
  • 3 яйца
  • 1 чашка молока
  • 200 грамм муки
  • 150 г сыра
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  • Картофель и морковь очистить, вымыть и натереть на крупной терке или на средней терке.
  • Залить тёртый картофель водой и оставить на 10 минут, затем тщательно слить.
  • Очищенный лук и зеленый лук мелко нарезать , перец нарезать соломкой.
  • Натереть сыр.
  • Нарезанный лук обжарить в небольшом количестве масла до золотистого цвета, добавить к нему натертую морковь и перец. Обжарить несколько минут, затем приправить солью и перцем.
  • Подготовленные овощи смешать с натертым картофелем и зеленым луком.
  • Смешать яйца, муку, молоко и разрыхлитель до получения однородной консистенции. Приправить солью и перцем.
  • Вылить смесь на овощи. Перемешать и выложить на противень с пекарской бумагой.
  • Выпекать около 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  • За 10 минут до того, как вынуть пиццу из духовки, посыпать сверху сыром.

Приятного аппетита!