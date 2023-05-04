Как сделать пиццу без теста? Нашли очень быстрый рецепт
Самая вредная, с точки зрения диетологов, часть пиццы - это её основа из теста. Нашли простой рецепт, как приготовить полюбившееся всем белорусам традиционное итальянское блюдо необычным способом - без теста!
Как отметили польские журналисты из издания Pysznosci.pl, пиццерии оказались практически единственными кулинарными заведениями, которые не пострадали в результате недавней пандемии. Рестораторы объясняют это тем, что пицца на вынос практически такая же вкусная, как приготовленная и съеденная непосредственно в пиццерии.
Впрочем, практически каждый человек, даже без особых кулинарных способностей, хоть раз да готовил это незамысловатое блюдо дома. Для многих приготовление пиццы превращается в настоящую семейную традицию, в которой задействованы все члены семьи, от мала до велика.
Мы предлагаем попробовать новый рецепт, который сделает это блюдо полезнее за счёт отсутствия в нём дрожжей. Понадобятся следующие ингредиенты:
- 3 большие картофелины
- 1 луковица
- 1 пучок зеленого лука
- 1 красный перец
- 1 морковь
- 3 яйца
- 1 чашка молока
- 200 грамм муки
- 150 г сыра
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель и морковь очистить, вымыть и натереть на крупной терке или на средней терке.
- Залить тёртый картофель водой и оставить на 10 минут, затем тщательно слить.
- Очищенный лук и зеленый лук мелко нарезать , перец нарезать соломкой.
- Натереть сыр.
- Нарезанный лук обжарить в небольшом количестве масла до золотистого цвета, добавить к нему натертую морковь и перец. Обжарить несколько минут, затем приправить солью и перцем.
- Подготовленные овощи смешать с натертым картофелем и зеленым луком.
- Смешать яйца, муку, молоко и разрыхлитель до получения однородной консистенции. Приправить солью и перцем.
- Вылить смесь на овощи. Перемешать и выложить на противень с пекарской бумагой.
- Выпекать около 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- За 10 минут до того, как вынуть пиццу из духовки, посыпать сверху сыром.
Приятного аппетита!