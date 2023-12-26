Уберите свёклу, добавьте лосось и яблоки. Нашли 3 необычных рецепта «Селёдки под шубой» и 3 альтернативы. Зачем нужна чиабатта?

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Опубликовано: 26.12.2023 12:30 , Обновлено: 15.11.2024

Совсем скоро многие белорусы будут готовить «Селёдку под шубой» на Новый год. Это вкусный и популярный салат, но из-за высокого содержания майонеза и соли он не самый полезный для здоровья, к тому же многим он уже приелся. Но это не повод отменять его — просто замените некоторые ингредиенты и у вас получится необычное, вкусное и полезное блюдо.

Три необычных варианта «Селёдки под шубой»

Классический салат предполагает слои из маринованной сельди, варёной свёклы, моркови, картофеля, яиц и майонеза. Немного изменив традиционный рецепт, можно приготовить необычные варианты этого блюда. Кроме того, изменение рецептуры поможет сократить калорийность «Селёдки под шубой». Для этого диетолог Елена Соломатина посоветовала использовать вместо традиционного майонеза сметану, заменить жирную солёную рыбу на менее калорийную малосольную сельдь, а картофель — на яблоки.

«Селёдка под шубой» с яблоками

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Время приготовления: 30 – 45 минут

Сложность — средняя

Доступность ингредиентов — легко найти

Калорийность — 230 калорий/100 г

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Выбирайте кисло-сладкие яблоки, которые придадут пикантность классическому салату. Яблоками можно полностью заменить картофель или использовать их как дополнительный ингредиент для придания салату необычного вкуса.

Ингредиенты на 4 порции:

маринованная сельдь среднего размера – 1 шт.;

отварная свёкла – 300 г;

отварной картофель – 300 г;

отварная морковь – 300 г;

кисло-сладкие яблоки – 300 г;

яйца – 4-5 шт.;

репчатый лук – ½ шт.;

майонез – 4 ст. л.;

зелёный лук – 1 пучок;

соль – по вкусу.

Как приготовить

Отварите картофель, морковь, свёклу и яйца. Остудите, очистите и натрите их на крупной тёрке. Снимите кожуру с яблок и натрите их на тёрке. Нарежьте сельдь небольшими кубиками.

Предварительно замаринуйте репчатый лук в маринаде из уксуса, сахара и соли, чтобы убрать излишнюю горечь. Также можно для этой цели обдать нарезанный лук кипятком и сразу остудить. Маринованный лук тонко измельчите.

Выложите на блюдо нарезанную селёдку, покройте её луком и смажьте майонезом. Затем последовательно добавьте слои из яблок, яиц и майонеза. Дальше выложите слой моркови и свёклы, покройте все майонезом и украсьте мелко нарезанным зелёным луком.

Перед подачей на праздничный стол салат нужно убрать в холодильник на несколько часов.

«Селёдка под шубой» с копчёным лососем

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Время приготовления: 25 – 30 минут

Сложность — средняя

Доступность ингредиентов — легко найти

Калорийность— 190 калорий/100 г

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В этом варианте маринованную сельдь заменяют на копчёный лосось. Остальные ингредиенты остаются прежними. Копчёный лосось придает салату необычный пикантный вкус и превращает его из праздничного в деликатесный. Выбирайте для салата малосольный лосось, чтобы не превысить норму потребления соли. Напомним, что она, согласно ВОЗ, составляет 5 граммов в день.

Ингредиенты на 4 порции:

лосось — 300 г;

отварной картофель — 300 г;

отварная морковь — 200 г;

отварная свёкла — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

майонез — 4 ст. л.;

зелень и красная икра для украшения;

соль — по вкусу.

Как приготовить

Каждую порцию нужно готовить в разъёмной форме небольшого диаметра.

Отварите овощи, остудите, очистите и натрите их на крупной тёрке.

Если вам не нравится горчинка репчатого лука, предварительно замаринуйте его или обдайте горячей водой.

Копчёный лосось нарежьте кубиками среднего размера и выложите на дно разъёмной формы.

Сверху добавьте слой мелко нарезанного лука и смажьте его майонезом.

Далее идёт слой натёртой отварной картошки, промазанный майонезом и слой отварной моркови.

Следующим слоем выложите натертую на тёрке свёклу и хорошенько смажьте майонезом.

Украсьте салат зеленью и красной икрой. Поставьте в холодильник охлаждаться. Перед подачей на стол снимите разъёмную форму.

«Селёдка под шубой» без свёклы

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Время приготовления: 30 – 40 минут

Сложность — средняя

Доступность ингредиентов — легко найти

Калорийность— 250 калорий/100 г

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В этом салате совсем нет свёклы, которая придаёт ему насыщенный фиолетовый цвет и узнаваемый вкус. Удивите гостей и предложите им вариант салата без свёклы — вместо неё селёдка «оденется» в шубу из яблок и грецкого ореха.

Ингредиенты на 4 порции:

филе одной селёдки;

кислое яблоко – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

1 луковица;

хлеб – 2-3 ломтика;

молотые ядра грецкого ореха – 1 стакан;

майонез — 3 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Как приготовить

Сельдь нарезаем на небольшие кусочки. Репчатый лук мелко шинкуем. Ломтики хлеба режем средними квадратиками. Яблоко очищаем от кожуры и натираем на крупной тёрке. С отварных яиц снимаем скорлупу и натираем на тёрке.

Собираем салат. На дно разъёмной формы выкладываем по очереди слои рыбы, лука и хлеба. Смазываем хлеб небольшим количеством майонеза. Далее выкладываем слой тёртого яблока и яиц, снова промазываем майонезом, но теперь обильно.

Посыпаем салат молотыми грецкими орехами.

Альтернативные салаты и закуски с маринованной сельдью

Если хочется отойти от формата классической «Селёдки под шубой», можно приготовить другие салаты и закуски, основным ингредиентом которых является маринованная сельдь. Сделайте более лёгкое и полезное блюдо с меньшим количеством майонеза или без него.

Брускетта с сельдью, маринованной свеклой и лимонно-тминной заправкой

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Время приготовления: 30 – 40 минут

Сложность — средняя

Доступность ингредиентов — средняя

Калорийность — 180 калорий/100 г

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Ингредиенты на 5 порций:

малосольная сельдь – 115 г;

маринованная свекла – 50 г;

зелёное яблоко – 50 г;

свежий огурец – 50 г;

чиабатта – 5 ломтиков;

крем-чиз – 2 ст. л.;

тмин – 0,25 ч. л.;

лимон – 0,5 шт.;

оливковое масло – 20 г;

соль, молотый перец – по вкусу;

свежая зелень – для украшения.

Как приготовить

Поджарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки.

На сухой сковороде обжарьте тмин, затем растолките его в ступке. Смешайте тмин с соком лимона, оливковым маслом, рубленой петрушкой и перцем.

Нарежьте маринованную свёклу, яблоко и огурец тонкими ломтиками и смешайте с лимонно-тминной заправкой.

Смажьте ломтики хлеба крем-чизом и выложите на них получившуюся смесь.

Украсьте ломтики хлеба сельдью и зеленью.

Подавайте закуску на красивом плоском блюде.

«Сельдь под шубой по-эстонски»

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Время приготовления: 30 – 40 минут

Сложность — средняя

Доступность ингредиентов — легко найти

Калорийность — 180 калорий/100 г

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Очень вкусный альтернативный вариант классического салата. Готовится просто и быстро. Вместо не очень полезного майонеза здесь используется более лёгкая сметано-горчичная заправка.

Ингредиенты на 4 порции:

малосольная сельдь – 1 шт.;

отварная свёкла – 350 г;

отварной картофель – 200 г;

маринованные огурцы – 2 шт.;

яйца – 3 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

зелень для украшения – пару веточек;

сметана – 300 г;

горчица – 0,5 ч. л.;

сахар – 0,5 ч. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

молотый чёрный перец – по вкусу.

Как приготовить

Мелко нарежьте сельдь. Лук и маринованные огурцы измельчите, а отварные овощи и яйца натрите на крупной тёрке.

Приготовьте заправку: смешайте горчицу со сметаной, добавьте сахар, соль и чёрный перец. Вручную или миксером вымешайте заправку до однородности.

На дно широкого блюда выложите слоями селёдку и лук, смажьте заправкой. Затем добавляйте слои отварных овощей, маринованных яиц и свёклы. Каждый слой промазывайте заправкой. Разровняйте салат, украсьте зеленью и поставьте в холодильник на несколько часов.

Картофельный салат с сельдью, яблоком и сельдереем

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Время приготовления: 1 час

Сложность — средняя

Доступность ингредиентов — средняя

Калорийность — 240 калорий/100 г

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Ингредиенты на 4 порции:

картофель – 600 г;

филе сельди – 250 г;

яблоко – 1 шт.;

стебель сельдерея – 2 шт.;

красный лук – 1 шт.;

желток – 1 шт.;

столовая горчица – 1 ч. л.;

нерафинированное подсолнечное масло – 80 г;

белый винный уксус – 1 ч. л.;

соль, сахар, перец – по вкусу.

Как приготовить

Отварите картофель, остудите и нарежьте средними дольками. Сельдь порежьте небольшими кубиками. Яблоко, лук и сельдерей очистите и нарежьте тонкой соломкой.

Приготовьте заправку — взбейте желток с солью, сахаром, горчицей и перцем. Продолжая взбивать, введите подсолнечное масло.

Добавьте в заправку винный уксус. Если она получится слишком густой, разбавьте её водой.

Смешайте все ингредиенты салата, заправьте, выложите на широкое блюдо и подавайте к столу.

Советы по приготовлению и подаче «Селёдки под шубой», которые помогут сэкономить время

Разделка непотрошеной маринованной сельди — занятие не самое приятное и быстрое. Чтобы сэкономить время и не возиться с нарезкой рыбы и вытаскиванием из неё мелких косточек, используйте готовое филе сельди. Главное — найти правильно приготовленную рыбу. Она должна быть слабосолёной, приятной по вкусу и сбалансированной по количеству специй.

Свёкла варится довольно долго — для экономии времени на её приготовление можно купить в магазине уже отваренную свёклу. Для красивой подачи салата лучше собирать его в специальной разъёмной форме. Так он не развалится, слои не перемешаются и будут выглядеть красиво и аккуратно.

Если на украшение салата не осталось времени или нет идей, как его украсить, просто разложите его по красивым бокалам или креманкам.

Эти простые хитрости сделают привычный салат «Под шубой» еще вкуснее. Как подготовить лук, морковь и рыбу?

Сколько может храниться «Селёдка под шубой»?

Салат может храниться в холодильнике до трёх дней при условии, что для приготовления использовали свежую качественную рыбу. Если «Селёдка под шубой» находилась несколько часов при комнатной температуре, срок хранения у неё будет не более суток. В идеале ёмкость с салатом нужно хранить в холодильнике до момента подачи на стол.

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