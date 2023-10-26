Залейте чеснок маслом и поставьте в духовку. Такая закуска никого не оставит равнодушным

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Опубликовано: 26.10.2023 10:38 , Обновлено: 26.10.2023

Чеснок незаменим во многих кулинарных рецептах. Его добавляют в супы, салаты, различные мясные блюда и не только. Но одним из самых интересных и оригинальных способов его приготовления является чесночный конфи. Это блюдо, которое можно подать как закуску на любом празднике или ужине или положить на бутерброды.

[info_b]Конфи (от глагола фр. confire — засахарить, мариновать)— способ приготовления блюд во французской кухне: медленное томление продуктов, полностью погруженных в жир, при низкой температуре. [/info_b]

Залитый маслом и запеченный в духовке чеснок обладает богатым ароматом и неповторимым вкусом, который никого не оставит равнодушным.

Для приготовления конфи из чеснока требуется около двух часов, простые ингредиенты и немного терпения. На наш взгляд, это один из лучших способов использования чеснока. Он получается кремовым, ароматным и гораздо более мягким, чем его сырой вариант.

Можно с уверенностью сказать, что домашний чесночный конфитюр — это продукт класса люкс, баночку которого можно смело преподнести в подарок близкому человеку.

Как приготовить чесночный конфи?

Для приготовления конфи используйте оливковое или рапсовое масло хорошего качества. Запомните примерное соотношение: четыре луковицы чеснока на один стакан масла.

Очистите чеснок, положите зубчики в жаропрочную посуду и залейте маслом так, чтобы оно полностью покрывало чеснок. В масло можно добавить веточку розмарина (настоятельно рекомендуется), несколько горошин перца или хлопья чили.

Затем остается только поставить блюдо в предварительно разогретую до 120 градусов духовку на два часа.

Большую часть времени блюдо должно быть накрыто (для этого можно даже использовать алюминиевую фольгу). А примерно за 15 минут до окончания времени можно снять крышку.

Когда чеснок будет готов, просто переложите его в чистую банку вместе с маслом и храните в холодильнике около 2 недель.

Но можно и сразу разложить чеснок по банкам — в этом случае он сохранится гораздо дольше. Уложите зубчики чеснока в банки, залейте маслом и добавьте любые специи. Слегка накройте крышками и поставьте в духовку на 2 часа. В завершение хорошо закрутите крышки и оставьте в духовке до полного остывания.

С чем можно есть чесночный конфи?

Чеснок конфи можно использовать вместо масла для намазывания на хлеб. Он идеально подходит для тостов. Достаточно добавить щепотку соли и больше ничего.

Но его можно использовать и для усиления вкуса различных блюд: добавлять в спреды для бутербродов, супы, соусы, паштеты или макароны.

Ранее Телеграф писал, как приготовить конфи из лука. Такая закуска своим вкусом «украсит» даже самый скромный отварной картофель так же, как и другие вареные овощи или свежую пасту, простой рис. Его также можно добавлять в супы, пироги, пирожки, класть на бутерброды или подавать к мясу (свиному, бараньему или дичи).

Варенье из этого полезного овоща должен попробовать каждый. Узнали, как его готовят французы