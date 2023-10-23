Стоит ли белорусам переходить с коровьего на растительное "молоко" или это "чушь собачья"? Разобрались, что говорят ученые

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Опубликовано: 23.10.2023 12:29 , Обновлено: 23.10.2023

Согласно исследованию, проведенному в Университете Вирджинии, мировые продажи немолочных заменителей молока более чем удвоились в период с 2009 по 2015 год. В Беларуси растительные аналоги молока уже тоже занимают целые отдельные полки в магазинах. А производители скромно намекают на экологичность, пользу здоровью и всю остальную зожность, по сравнению с настоящим молоком. Разобрались, откуда взялось такое растительное "молоко", можно ли его так называть и что про него говорят ведущие ученые.

Сегодня мировая немолочная “молочная” промышленность стоит более 22 миллиардов долларов и, как ожидается, к 2028 году увеличится до 53 миллиардов долларов. В целом, немолочные продукты составляют более 15% от общего объема рынка молочных продуктов, к большому огорчению представителей молочной отрасли.

[info_b]В Беларуси тоже выпускают немолочное “молоко”. В магазинах можно найти напиток в тетрапаке под названием Palitra. В ассортименте есть со вкусами: кешью-кокос, овсяное, кешью-фундук и кешью-миндаль. При этом на производстве ОАО “Гамма вкуса” признались, что, чтобы получить 50 тонн орехового молока, нужна всего тонна орехов. [/info_b]

На Западе из-за роста популярности растительного молока даже начались общественные кампании в защиту натурального, так как он угрожает всей молочной отрасли.

Откуда взялось растительное “молоко”?

Но прежде чем вы начнете обвинять веганов в отказе от продукции молочной промышленности, важно отметить, что история немолочного “молока” уходит корнями гораздо глубже, чем вы думаете.

На самом деле, первые упоминания о растительном “молоке” относятся к 14 веку в Китае, когда впервые было написано о соевом молоке, или доуцзяне. К 17 веку “молоко”, приготовленное из соевых бобов, стало основным продуктом традиционной китайской кухни, и многие там пили его горячим на завтрак.

К 1897 году соевое “молоко”, получившее название soy milk stateside, попало в Соединенные Штаты и упоминалось в нескольких журналах, один из которых даже включал таблицу, сравнивающую питательные качества соевого молока с коровьим молоком.

Аналогичная история произошла и с миндальным “молоком”, которое впервые упоминается в кулинарной книге Багдади в 13 веке и стало распространенным ингредиентом египетской кухни к 14 веку. К 1390 году молочная альтернатива распространилась в Англии и широко использовалась во время Великого поста в качестве замены молочного молока.

А вот овсяное “молоко” было изобретено в 1994 году братьями Рикардом и Бьорном Эсте - их целью было создать альтернативу молоку для тех, у кого аллергия как на лактозу, так и на орехи. Позже они основали ультрапопулярный бренд Oatly.

Молочная промышленность столкнулась с проблемой немолочных альтернатив еще в 1945 году. Когда американский предприниматель Боб Рич разработал топпинг на основе сои, на него подали в суд различные представители молочной промышленности, которые обвинили Рича в изготовлении имитации молочного продукта. Команда юристов Rich в ответ на каждый из 42 судебных исков приводила довод о том, что топпинг Rich’s whip topping был не имитацией молочного продукта, а заменой. Аргумент был достаточно веским, чтобы выиграть Rich в каждом деле, помогая узаконить немолочные продукты.

Как производят растительные суррогаты молока

Как бы то ни было, все производители растительных напитков пытаются подражать внешнему виду настоящего молока, а многие настаивают, что и на вкус их заменители похожи. Но, чтобы сделать из орехов, овсянки или сои жидкость, метод есть только один - добавить воды. Много воды…

А чтобы добиться похожей консистенции, цвета и вкуса приходится идти на разные ухищрения. Как итог, растительный аналог - значительно (в 2-5 раз) дороже того же коровьего молока. Как же делают растительное “молоко”? Разберемся на примере миндального. Весь процесс состоит из нескольких этапов:

Замачивание : Сырые миндальные орехи замачиваются в воде на протяжении нескольких часов или ночи. Это помогает смягчить орехи и улучшить их текучесть для последующей обработки. Измельчение : Замоченные миндальные орехи перемалываются в блендере или специальной мельнице до получения гладкой пасты или муки. Фильтрация : Паста из миндаля проходит через фильтр или марлю, чтобы удалить крупные остатки и получить более гладкую консистенцию. Разбавление : Паста разбавляется водой в определенных пропорциях, чтобы достичь желаемой консистенции и концентрации. Добавление ингредиентов : В некоторых случаях производители могут добавлять другие ингредиенты, такие как сахар, соль, ароматизаторы или загустители, для улучшения вкуса и текстуры миндального молока. Пастеризация и упаковка : Полученное растительное молоко обычно пастеризуется для уничтожения вредных бактерий и затем упаковывается в контейнеры для продажи и хранения.

[info_b]Процесс производства растительного “молока” может немного различаться в зависимости от исходного продукта и рецептуры. Например, рисовое “молоко” вы часто сами сливаете в раковину, промывая крупу перед приготовлением плова. На промпредприятиях его изготавливают путем пропускания риса через мельницу с последующей фильтрацией и смешиванием с водой.[/info_b]

А вот так производят овсяное молоко:

Есть ли польза для организма от растительного “молока”?

Как и любой продукт, растительный суррогат молока имеет свои плюсы и минусы для организма. Сразу скажем, что растительное и молоко - это просто совершенно разные напитки.

Впрочем, Уолтер Уиллетт, профессор эпидемиологии и питания Гарвардской школы общественного здравоохранения, рассказал в 2022 году о пользе различных видов растительного “молока” в колонке “Советы по питанию” в New York Times.

По его словам, например, кокосовое “молоко”, как и коровье, богато насыщенными жирами, но другие виды растительного “молока” из орехов содержат более полезные жиры. Например, в “молоке” из миндаля, орехов кешью и макадамии больше полезных для сердца ненасыщенных жиров, как и в соевом, конопляном и льняном “молоке”. Соевое “молоко” содержит такое же большое количество белка, как и коровье, но Уиллетт отметил, что дефицит белка не является проблемой для большинства взрослых людей.

[info_b]Проблема почти всех самых популярных видов растительного “молока” - в отсутствии вкуса. Чтобы “исправить” это, производители добавляют в напитки: сахар, подсластители, усилители вкуса и ароматизаторы. И часто они далеко не натуральные и зожные. [/info_b]

Профессор Уиллетт посоветовал следить за наличием сахара в растительном молоке и выбирать, где его количество менее 10 граммов на порцию. Он также предложил выбирать продукты, обогащенные витамином D и кальцием.

Мы собрали для вас основные свойства растительных аналогов молока:

[scryt_b title=“Рисовое молоко - плюсы и минусы для организма”]

Рисовое молоко может быть полезным для людей, которые не могут употреблять обычное молоко из-за аллергии на молочный белок или непереносимости лактозы. Вот некоторые положительные свойства рисового “молока”:

Безлактозное - оно не содержит лактозы, поэтому подходит для людей с ее непереносимостью. Хорошо переваривается: Рисовое “молоко” легко переваривается и хорошо усваивается организмом. Низкое содержание жира: оно обычно имеет низкое содержание жира, что может быть полезно для людей, следящих за своим весом или здоровьем сердца. Богатый источник углеводов: Рисовое “молоко” содержит углеводы, которые являются основным источником энергии для организма.

Однако, как и с любым продуктом, рисовое “молоко” имеет и некоторые потенциальные недостатки:

Низкое содержание белка: Оно обычно содержит меньше белка, чем обычное молоко, поэтому людям, которым необходимо получать достаточное количество белка в своей диете, может потребоваться дополнительный источник. Высокий гликемический индекс: Рисовое “молоко” имеет высокий гликемический индекс, что означает, что оно может вызывать быстрый повышение уровня сахара в крови. Людям с диабетом или проблемами с уровнем сахара в крови следует употреблять его с осторожностью. Возможное содержание мышьяка: Рисовое “молоко” может содержать следы арсеника, который может быть вредным для здоровья при длительном и чрезмерном употреблении.

В целом, рисовое “молоко” может быть полезным альтернативным вариантом для людей, которые не могут или не хотят употреблять обычное молоко.

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[scryt_b title=“Овсяное молоко - безвкусное, а потому внимательно смотрите этикетку”]

Польза:

Безлактозное: Овсяное “молоко” не содержит лактозы, поэтому оно подходит для людей с непереносимостью лактозы.

Богатый источник клетчатки: оно содержит клетчатку, которая помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы и предотвращает запоры.

Хорошо переваривается: Овсяное молоко легко переваривается и хорошо усваивается организмом.

Низкое содержание жира: этот растительный напиток обычно имеет низкое содержание жира, что может быть полезно для людей, следящих за своим весом или здоровьем сердца.

Богатый источник витаминов и минералов: Овсяное молоко обогащено витаминами и минералами, такими как кальций, витамин D и витамин B12, которые необходимы для здоровья костей и нервной системы.

Однако, как и бывает с любым продуктом, овсяное молоко имеет и некоторые потенциальные недостатки :

Низкое содержание белка: Овсяное “молоко” обычно содержит меньше белка, чем обычное молоко.

Овсяное “молоко” имеет высокий гликемический индекс, что означает, что оно может вызывать быстрый повышение уровня сахара в крови.

Возможное содержание глютена: Некоторые виды овсяного молока могут содержать следы глютена, поэтому людям с целиакией или чувствительностью к глютену следует выбирать безглютеновые варианты.

Безвкусное. Из-за отсутствия ярко выраженного вкуса производители часто добавляют в овсяное “молоко” сахар, соль, ароматизаторы и т.п. Читайте состав на упаковке и следуйте совету профессора из Гарварда.

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[scryt_b title=“Кокосовое молоко - следите за жирностью?”]

Польза кокосового “молока”:

Безлактозное: оно не содержит лактозы, поэтому оно подходит для людей с непереносимостью лактозы. Богатый источник жиров: Кокосовое “молоко” содержит здоровые жиры, включая среднецепочечные триглицериды (СТГ), которые могут быть полезны для общего здоровья сердца и мозга. Богатый источник электролитов: Кокосовое “молоко” содержит электролиты, такие как калий, которые помогают поддерживать баланс электролитов в организме. Богатый источник витаминов и минералов: оно содержит витамины С, Е, В-комплекса и минералы, такие как железо, кальций и магний. Может помочь улучшить иммунитет: Кокосовое “молоко” содержит лауриновую кислоту, которая имеет антивирусные и антибактериальные свойства, и может помочь укрепить иммунную систему.

Недостатки кокосового “молока”:

Высокое содержание жиров и калорий: Кокосовое “молоко” содержит большое количество жиров и калорий, поэтому его употребление может быть проблематичным для людей, следящих за своим весом или здоровьем сердца.

Низкое содержание белка: Кокосовое “молоко” обычно содержит меньше белка, чем обычное молоко.

Оно имеет высокий гликемический индекс, что означает, что оно может вызывать быстрый повышение уровня сахара в крови. Людям с диабетом или проблемами с уровнем сахара в крови следует употреблять его с осторожностью.

Возможное содержание аллергенов: Кокосовое “молоко” может вызывать аллергические реакции у некоторых людей, особенно у тех, кто не переносит орехи.

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[scryt_b title=“Соевое молоко - кальция, как в коровьем?”]

Соевое молоко является растительным напитком, производимым из соевых бобов.

Польза соевого “молока”:

Безлактозное: оно не содержит лактозы, поэтому оно подходит для людей с непереносимостью лактозы. Богатый источник белка: Соевое “молоко” содержит высококачественные растительные белки, которые могут быть полезны для роста и развития мышц, а также для общего здоровья. Богатый источник кальция: Некоторые марки соевого “молока” обогащены кальцием, что может быть полезно для поддержания здоровых костей и зубов. Низкое содержание насыщенных жиров: Соевое “молоко” обычно содержит меньше насыщенных жиров, чем обычное коровье молоко, что может быть полезно для здоровья сердца. Веганский вариант: напиток является веганским продуктом, поэтому подходит для людей, следующих растительной диете или не употребляющих продукты животного происхождения.

Недостатки соевого “молока”:

Возможное содержание аллергенов: Соевое “молоко” может вызывать аллергические реакции у некоторых людей, особенно для людей с аллергией на сою. Влияние на гормональный баланс: Соевое “молоко” содержит фитоэстрогены, которые могут влиять на гормональный баланс у некоторых людей. Людям с определенными заболеваниями или проблемами с гормонами следует употреблять его с осторожностью. Возможное содержание генетически модифицированных организмов (ГМО): Некоторые марки соевого “молока” могут быть произведены из ГМО-сои, поэтому людям, которые предпочитают избегать ГМО-продуктов, следует обратить внимание этикетку. А вдруг производитель честно напишет. Возможные проблемы с пищеварением: У некоторых людей употребление соевого напитка может вызывать проблемы с пищеварением, такие как вздутие или газы.

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[scryt_b title=“Миндальное молоко - самое витаминизированное?”]

Польза:

Безлактозное: Миндальное “молоко” не содержит лактозы, поэтому оно подходит для людей с непереносимостью лактозы.

Богатый источник витаминов и минералов: напиток содержит витамин Е, кальций, магний и другие питательные вещества, которые могут быть полезны для здоровья костей, кожи и иммунной системы.

Низкое содержание насыщенных жиров: Миндальное “молоко” обычно содержит меньше насыщенных жиров, чем обычное коровье молоко, что может быть полезно для здоровья сердца.

Веганский вариант: напиток является веганским продуктом, поэтому оно подходит для людей, следующих растительной диете или не употребляющих продукты животного происхождения.

Недостатки миндального “молока”:

Возможное содержание аллергенов: оно может вызывать аллергические реакции у некоторых людей, особенно у тех, у кого аллергия на орехи.

Низкое содержание белка: миндальный напиток обычно содержит меньше белка, чем обычное коровье молоко или соевое молоко.

Возможные проблемы с пищеварением: У некоторых людей употребление миндального “молока” может вызывать проблемы с пищеварением, такие как вздутие или газы.

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Могут ли растительные напитки заменить настоящее молоко?

Согласно исследованию, представленному в Бостоне на ежегодном собрании Американского общества питания Nutrition 2023, не все из десятков видов растительного “молока” содержат такое же количество питательных и полезных веществ, как в молочные продукты. В результате исследования 233 растительных напитков учёные выяснили, что только в 28 видах содержалось столько же или даже больше белка, витамина D и кальция, сколько в коровьем молоке.

Но эти вещества поступают в организм людей с другими продуктами. Зато, по словам эксперта по питанию Кристофера Гарднера, профессора медицины Стэнфордского центра профилактических исследований в Калифорнии, “молоко” на растительной основе даёт организму то, что не может классическое молоко.

“Моя первоначальная реакция на заявления типа “О боже, растительное молоко не так питательно, как коровье” заключается в том, что это чушь собачья, - эмоционально выразился Гарднер. - Ни в одном растительном молоке нет холестерина, во всех них очень низкий уровень насыщенных жиров, а в некоторых из них есть клетчатка”.

Решать, заменять ли настоящее молоко растительным суррогатом, решать только вам. Главное помните, что на самом деле, это совершенно разные продукты, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы для организма человека.