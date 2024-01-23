Этот напиток из "суданской розы" рекомендовали пить белорусам зимой. Где купить и как правильно заварить?

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Опубликовано: 23.01.2024 14:39 , Обновлено: 23.01.2024

Рубиновый напиток из сухих цветов гибискуса (он же "суданская роза") известен во всем мире. Холодный или горячий, с лимоном, медом или другими добавками — он будет полезен белорусам (за некоторым исключением) в любое время года. Но особенно зимой, когда наш организм особенно нуждается в поддержке и укреплении иммунной системы. Рассказываем, чем полезен каркаде и как его заварить, чтобы получить максимальную пользу.

Что такое каркаде?

Каркаде – кисловато-сладкий напиток яркого рубинового цвета. В Египте и других странах с жарким климатом он считается мощным средством против инфекционных заболеваний.

Чай необычного рубинового цвета готовится из сушеных цветков розеллы (гибискуса, который так же называют “суданской розой”). Растение произрастает на территории Египта, Судана, Малайзии. Каркаде является традиционным напитком жителей этих государств.

Гибискус – растение небольших размеров с яркими цветами.

Гибискус (розелла)

В Беларуси иногда можно увидеть эти цветы на подоконниках домов и квартир, так как многие люди выращивают ее в домашних условиях, чтобы потом заваривать вкусный и полезный чай.

Однако, каркаде можно купить уже в готовом виде во многих белорусских магазинах. Например, на момент написания материала на сайте Green-dostavka 80 г листовой чайный напиток стоит 3.49 руб., на E-dostavka — 4,85 руб., E-mall — 2,78 руб.

Полезные свойства

Цветки розеллы известны богатым составом. По словам экспертов, в них находятся:

витамины A, B, C, PP;

антиоксиданты;

железо, магний, фосфор, калий, селен;

яблочная, винная, лимонная кислоты.

Рубиновый окрас каркаде получает в результате действия веществ антоцианов. Богатый состав наделяет продукт целым рядом полезных свойств. При употреблении напитка в организме происходят благоприятные изменения:

устраняются воспалительные процессы;

ведется борьба с простудными заболеваниями;

нормализуется температура тела;

снижается высокое артериальное давление, отмечается его нормализация;

повышается потенция, нормализуется эректильная функция;

улучшается качество крови;

нормализуется кровообращение;

укрепляется сердце и сосуды;

улучшается функционирование пищеварительной системы;

повышается иммунитет;

происходит общее укрепление организма, очищение его от шлаков и токсинов;

снимаются признаки похмельного синдрома.

Чай каркаде на протяжении многих лет широко использовался в народной медицине. Целители наделяли его эффективностью при лечении многих заболеваний.

Польза для сердца и сосудов

Гибискус содержит в себе антоцианы, обладающие Р-витаминной активностью. Ежедневное употребление напитка повышает прочность кровеносных сосудов. Каркаде не рекомендован к употреблению людям с гипотонией, поскольку гибискус снижает артериальное давление.

Действие на желудочно-кишечный тракт

Чай, приготовленный на основе лепестков розеллы, оказывает благоприятное действие на работу пищеварительной системы. Напиток улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм и нормализует стул. Каркаде оказывает легкий слабительный эффект, способствует очищению организма от шлаков. Также он улучшает выработку желчи и оказывает укрепляющее действие на печень.

Иммунная система

Специалисты подчеркивают, что напиток рубинового цвета богат витаминами и микроэлементами, полезными в период простудных заболеваний. Каркаде укрепляет иммунную систему, повышает сопротивляемость организма вирусам и бактериям. Поэтому его так важно пить зимой.

Как правильно заварить каркаде?

В период течения простудных заболеваний и гриппа полезно пить противопростудный чай, приготовленный по такому рецепту:

В чайнике смешать лепестки гибискуса, сухой земляники и плодов шиповника в равном количестве. 4 ст. л. смеси поместить в термос. Залить литром кипятка. Выдержать 10 часов, и пить.

Также можно добавить ломтик лимона и ложечку меда.

Кому не стоит пить этот чай?

Однако, стоит помнить, что гибискус не всегда приносит пользу. Каркаде не рекомендуют при повышенной кислотности желудочного сока, гастрите и язве желудка. В составе продукта содержатся кислоты, оказывающие раздражающее действие на поврежденные слизистые оболочки ЖКТ.

Мочекаменная и желчекаменная болезни тоже являются противопоказаниями к употреблению каркаде. Чай оказывает мочегонный эффект, поэтому может вызвать перемещение конкрементов в почках и желчном пузыре.

А еще продукт может вызвать индивидуальную непереносимость и стать причиной пищевой аллергии. При появлении признаков аллергической реакции стоит исключить употребление каркаде.

Также нельзя давать чай маленьким детям. А прежде чем пить его беременным женщинам, следует проконсультироваться со специалистом.

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