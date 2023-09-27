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Выбрасываете бархатцы после цветения? Зря. Садоводы рассказали, как применить их с пользой

Выбрасываете бархатцы после цветения? Зря. Садоводы рассказали, как применить их с пользой
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Бархатцы — очень популярные в Беларуси (и не только) однолетние цветы. Многие, после того как растения отцвели, просто выбрасывают их. И зря — ведь бархатцы еще могут принести большую пользу вашему огороду.

Существует почти 40 видов бархатцев. Они относятся к семейству Астровые (Asteraceae), вырастают до 60 см в высоту и их очень просто вырастить.

Эти цветы радуют своими красками осенью и издают специфический запах, который не выносят почвенные нематоды. Бархатцы также отпугивают тлю, кротов и полевок.

Цветут они с июля и до ноября, но с наступлением первых минусовых температур начинают чахнуть. Однако даже такие бархатцы могут принести большую пользу.

Что нужно сделать с бархатцами после цветения?

Садоводы советуют закопать сорванные цветы в землю после окончания сезона. Оказывается, они улучшат состав почвы, обогащают ее питательными веществами и повышают устойчивость к болезням.

Просто отделите корни бархатцев от цветков. Закопайте фрагменты корней на глубину не менее нескольких десятков сантиметров, и когда весной вы посадите там овощи или другие растения, они будут расти гораздо лучше.

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Чем еще полезны бархатцы?

Однако на этом возможности бархатцев не заканчиваются. Их цветки обладают лекарственными свойствами, и хотя бархатцы не являются классикой среди трав, их используют в натуральной медицине и в производстве лекарственных препаратов (в основном для людей, страдающих заболеваниями глаз).

Препараты из этого растения обладают, в частности, мочегонным, желчегонным, антибактериальным и отхаркивающим действием, поэтому их применяют при проблемах с пищеварением, метеоризме, простуде, заболеваниях мочевыводящих путей и даже при проблемах со зрением (цветки бархатцев содержат лютеин).

[info_b]Конечно, прежде чем использовать бархатцы в лечебных целях, следует проконсультироваться с врачом, чтобы не нанести ему больше вреда, чем пользы.[/info_b]

Косметический тоник

Кстати, цветки бархатцев также используют и в косметике, так как они оказывают на кожу антибактериальное, эластичное и освежающее действие, а еще укрепляют сосуды.

Из них можно легко приготовить тоник для лица. Достаточно залить 1 столовую ложку цветков стаканом кипятка и оставить настаиваться в течение 15 минут. Можно также поискать косметические средства с использованием этого растения (например, питательный крем для глаз).

Пряность

Бархатцы также могут быть полезны на кухне (особенно бархатцы вьюнковый и раскидистый). Их высушенные или свежие листья используются как пряность с интенсивным бальзамическим и лимонным ароматом, усиливающая вкус соусов, мяса, паст и супов, а свежие цветки добавляют в салаты, десерты и напитки.

Из цветков также получают оранжевый краситель (лютеин, обозначение E161b), который используется в пищевой промышленности, в частности, для окрашивания тортов, напитков, макаронных изделий и супов.

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