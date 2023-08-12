Этот секрет поможет вам сварить картошку в два раза быстрее. Понадобится лишь это

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Опубликовано: 12.08.2023 09:36 , Обновлено: 07.09.2023

Варить картошку - не велика наука. Это умеют все. Но есть одна вещь, которую, кажется, просто победить было невозможно - время варки (30-35 минут). Оказалось, что и тут есть трюк, который ускоряет процесс на минут 10-15. Иногда, это важная разница.

Как сварить картошку в микроволновке, чтобы она не взорвалась? Понадобится вилка

На самом деле, ускорить время варки картошки можно двумя способами. В первом нам понадобится зубочистка или заостренная спичка. Все, что нужно сделать, проколоть клубни в нескольких местах. Благодаря такому подходу внутрь картошки будет попадать кипящая вода и клубни приготовятся куда быстрее.

Важно помнить, что не стоит переусердствовать с проколами. Если их будет больше, чем 2-3, то вы рискуете тем, кто клубни в процессе варки развалятся. А ещё картофель может стать слишком водянистым.

Второй способ куда более вкусный и не влияет на целостность клубней. Впрочем, его эффективность в плане ускорения меньше. Добавьте в воду кусок сливочного масла. Считается, что оно создаёт пленку на поверхности воды, что не позволяет той быстро испаряться. В результате картошка варится быстрее.

Экспресс-варка в микроволновке

Есть ещё один способ. Но он стоит особняком, потому что варкой его можно назвать только с натяжкой. Хотя вода там и необходима.

Вымойте 2 картофелины и наколите их со всех сторон. Наполните чашку водой и поставьте ее в центр вращающейся тарелки в СВЧ.

Положите клубни на противоположные стороны вращающейся тарелки, прямо рядом с чашкой. Разогревате в микроволновке в течение 8 минут. Как только картофель остынет, очистите его, и он будет готов к употреблению.

Ранее Телеграф писал, что может показаться, что приготовление картофеля — это самое простое занятие, которое мы можем сделать на кухне. Однако эксперты развенчали, наверное, самый распространенный миф о том, как правильно варить картошку.

Новость Телеграф

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