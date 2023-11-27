Сколько мандаринов можно съедать в день на самом деле? Эксперты назвали идеальную дозу

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Опубликовано: 27.11.2023 20:25 , Обновлено: 27.11.2023

Сочные и ароматные мандарины уже можно купить почти в любом белорусском магазине. Но бесконтрольно есть эти цитрусовые нельзя – большое их количество может привести к неприятным для организма последствиям. Рассказываем, сколько мандаринов в день можно съедать, для кого опасны эти фрукты и есть ли от них польза.

Мандарины – кладезь витаминов и антиоксидантов

В зимнее время мандарины – отличный источник витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ. Они полезны всем, за исключением детей в возрасте до года и тех, у кого есть аллергия на цитрусовые.

Благодаря высокому содержанию витамина С, мандарины укрепляют иммунитет, а растворимая клетчатка улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Даже белые волокна, которые обычно убирают во время чистки мандарины от кожуры, содержат флавоноиды, которые обладают заметным противовоспалительным эффектом.

Витамин C, помимо укрепления иммунитета, обладает антиоксидантными свойствами и помогает иммунным клеткам бороться с окислительными повреждениями в организме.

Также в мандаринах есть кальций, магний, калий, витамины D, K и B. Также в них содержатся фитонциды - биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших.

Есть полезные вещества и в кожуре цитрусовых, например, каротин и эфирные масла.

Нутрициолог Надежда Цапкина отметила, что мандарины за счет содержания фитонцидов и эфирных масел помогают в борьбе с вирусами, а антиоксидант бета-каротин и биофлавоноиды предотвращает образование раковых заболеваний.

Также полезной особенностью мандаринов является отсутствие в них нитратов, тяжелых металлов и радионуклидов. Цитрусовые, в том числе и мандарины, растут на деревьях, поэтому не получают вредные вещества, которые могут накапливаться в почве.

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Сколько мандаринов можно съедать в день?

Врачи, диетологи и другие специалисты не пришли к единому мнению, сколько мандаринов безопасно съедать в день. Кроме того, количество цитрусовых зависит от их размера – есть сорта гигантских мандаринов, размером с крупное яблоко или апельсин, а есть мини-мандарины величиной с помидор черри. Не стоит забывать и о том, что в мандаринах содержится много фруктозы и глюкозы. Чем слаще мандарин, тем выше его гликемический индекс, и тем меньше должна быть порция.

Диетолог Елена Соломатина посоветовала взрослому человеку съедать в день в среднем не более четырех мандаринов, а врач-терапевт Тимур Асанов считает нормой пять-шесть мандаринов в день. По мнению нутрициолога Надежды Цапкиной, в день взрослому человеку рекомендуется съедать не более 4-5 мандаринов.

[info_b]В то же время нужно учитывать, что Всемирная организация здравоохранения советует употреблять не более 25-50 грамм сахара в день. А средний мандарин содержит его около 12,7 г. То есть, если вы съедите 4 шт., вам больше не стоит употреблять продукты с сахаром (а он есть в огромном количестве продуктов).[/info_b]

В чем согласны специалисты, так в том, что съедать цитрусовые нужно не за один прием. Фрукты нужно распределить на весь день и съедать их порционно.

Эксперты советуют подбирать норму мандаринов индивидуально.

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Кому нельзя есть мандарины

Так как цитрусовые являются сильным аллергеном, врачи-педиатры рекомендуют не давать их детям до года. С осторожностью употреблять мандарины должны люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Совершенно исключено употребление мандаринов теми, у кого есть аллергия на них.

Почему переедать мандарины опасно?

Ароматные, истекающие сладким соком дольки мандаринов съедаются незаметно. Но диетолог Елена Соломатина предупреждает об опасности переедания этими фруктами.

Во-первых, по словам эксперта, если съесть слишком много цитрусовых, это может привести к аллергическим реакциям, таким как высыпания на коже. Как объяснила специалист, многие впервые узнают о том, что у них есть аллергия на цитрусовые, уже во взрослом возрасте, после того как съедят слишком много мандаринов.

Организм реагирует испугом (аллергией) на большое количество веществ, которое внезапно поступило в него. Он не знает, что с этим делать и пугается, выдавая различные реакции — так у человека проявляется аллергия.

Во-вторых, мандарины содержат большое количество клетчатки. Переедание цитрусовых может привести к различным диспептическим явлениям — изжоге, вздутию живота, метеоризму. Особенно этому подвержены те, кто не привык к употреблению значительного количества клетчатки.

В-третьих, в цитрусовых, в том числе и мандаринах, содержатся кислоты. Они могут привести к обострению язвы, гастрита, панкреатита, колита, холецистита у тех, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Особенно опасно людям с такими заболеваниями есть мандарины на пустой желудок.

Кроме того, высокое содержание в мандаринах кислоты может негативно сказаться на состоянии зубной эмали. После употребления этих фруктов нужно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот.

В-четвертых, мандарины — источник большого количества фруктозы. А ее рекомендуют употреблять не более 40 граммов в день, так более высокая доза может привести к проблемам с печенью.

В-пятых, высокое содержание глюкозы в мандаринах стимулирует выброс инсулина и способствует набору веса.

Как проявляется аллергия на мандарины?

На медицинском портале Onlymyhealth рассказали, у большинства взрослых и детей аллергия на цитрусовые, в том числе мандарины, проявляется в виде местных реакций. Это покраснение, отечность, покалывание, зуд или жжение в области губ, языка, слизистой рта и десен, гортани и глотки.

При попадании сока мандарина на кожу появляются признаки контактного дерматита: краснота, жжение, зуд, образование пузырьков, шелушение кожи.

Также возможны пищеварительные или респираторные симптомы – вздутие, спазмы, сильная боль в животе, диарея, тошнота, рвота, кашель, ощущение удушья.

У некоторых людей встречается аллергия не на сам мандарин, а на его эфирные масла, которые содержаться в духах или косметических продуктах.

Таким образом, мандарины вкусный, ценный и полезный для человека фрукт, помогающий снизить риск многих заболеваний и повысить иммунитет. Но есть мандарины нужно с умом, не превышая рекомендованную специалистами дозу.

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