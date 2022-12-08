7 причин, почему людям нужно есть мандарины

Опубликовано: 08.12.2022 15:58 , Обновлено: 08.12.2022

В чем польза мандаринов? Оказывается, эти фрукты богаты антиоксидантами, поддерживают иммунитет, улучшают работу мозга, кожи и сердца. Однако это не весь список. Собрали восемь преимуществ мандаринов.

Богаты питательными веществами

Мандарины состоят примерно на 85% из воды. Однако они богаты питательными веществами.

Фрукты являются отличным источником витамина С, калия и витаминов группы В. Эти маленькие оранжевые цитрусовые также являются одним из самых концентрированных источников бета-криптоксантина, антиоксиданта, который в организме превращается в витамин А и отвечает за оранжевый цвет мандаринов и других фруктов, пишет Onet.

Cодержат большое количество антиоксидантов

Мандарины являются богатым источником антиоксидантов, таких как витамин С и бета-криптоксантин, а также флавоноидов, таких как нарингин, гесперидин, тангеретин и нобилетин.

Антиоксиданты защищают наш организм от свободных радикалов и нейтрализуют вредное воздействие стресса. Избыток свободных радикалов в организме может привести к таким заболеваниям, как болезни сердца, артрит и рак, среди прочих.

Повышают иммунитет

Содержащийся в мандаринах витамин С поддерживает иммунную систему в борьбе с вирусами и бактериями. Мандарины также богаты витамином А, недостаток которого снижает иммунитет. Поэтому стоит потянуться за несколькими кусочками этого сладкого фрукта вместо того, чтобы принимать больше таблеток.

Поддерживают работу мозга

Мандарины — богатый источник фолиевой кислоты, крайне важной для правильной работы мозга.

Кроме того, содержащиеся в мандаринах антиоксиданты, такие как витамин С и нобилетин, могут защитить от хронических заболеваний мозга, таких как шизофрения, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Исследования на животных показывают, что нобилетин, содержащийся в кожуре мандарина, может защищать клетки мозга от накопления бета-амилоида на ранних стадиях болезни Альцгеймера. При болезни Паркинсона содержание нобилетина, по-видимому, улучшает двигательные нарушения у мышей, защищая клетки мозга, вырабатывающие дофамин. Однако необходимы тщательные исследования на людях.

Улучшают внешний вид кожи

Употребление мандаринов может благотворно сказаться на внешнем виде нашей кожи. С возрастом количество коллагена в организме уменьшается. Однако витамин С стимулирует выработку коллагена, тем самым уменьшая признаки старения, такие как морщины. Он также оказывает благотворное влияние на заживление ран и защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.

Способствуют снижению веса

Включение мандаринов в ежедневный рацион может помочь вам сбросить вес за счет увеличения ежедневного потребления клетчатки. Кроме того, цитрусовые, включая мандарины, являются источником нерастворимой клетчатки, которая усиливает чувство сытости, замедляя прохождение пищи по пищеварительному тракту.

Поддерживают здоровье сердца

Витамин С, содержащийся в мандаринах, может уменьшить факторы риска сердечных заболеваний, снижая кровяное давление и агрегацию тромбоцитов. Он также улучшает работу кровеносных сосудов и снижает уровень триглицеридов и плохого холестерина.

Как отличить сладкие мандарины от кислых прямо в магазине

Как распознать сладкие и сочные мандарины в магазине? Метод дегустации тут, очевидно не подойдет. Но есть несколько других способов, благодаря которым вы больше не будете покупать кислые и невкусные мандарины.

Как отличить сладкие мандарины от кислых прямо в магазине