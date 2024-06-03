"3 литра лисичек за пару часов" — Белорусы поделились "щедрыми дарами" в первые дни лета

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Опубликовано: 03.06.2024 20:25 , Обновлено: 03.06.2024

Невероятно, но факт: в Беларуси пошли грибы. Притом не просто пошли, а буквально потекли рекой — с начала июня социальные сети практически завалены фотографиями подосиновиков, лисичек, опят, трутовиков и дубовиков. Грибники делятся своим урожаем, который сумели добыть в Минской, Витебской и Брестской областях.

Специалисты утверждают, что столь ранние находки обусловлены температурными рекордами, которые нам преподносит глобальное потепление. Так или иначе, для грибников эта явно хорошая новость. Посмотрите на первый летний “улов” белорусов, который они опубликовали в социальных сетях.

“Подосиновики и другие грибы появились в лесах под Минском. Трутовик серно-жёлтый замечен на старых дубах или на их поваленных останках. Появились маленькие лисички, мухоморы толстые, дубовики оливково-бурые и другие неизвестные мне грибы. Ждём первых сетчатых белых грибов, то есть белый гриб дубовый”, — написал в тематическом сообществе один из любителей “тихой” охоты.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусы нашли под Минском гриб, который точно не встретишь на каждом шагу. Пользователи TikTok записали видео, где на собственном опыте продемонстрировали, как гриб можно использовать в пищу и даже втирать в кожу, якобы для “молодильного” эффекта. А так ли он безопасен, как кажется?

«Звучит как болезнь» — Грибники под Минском встретили редкий «ведьмин котелок». А есть его можно?