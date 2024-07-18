Ещё не всё? Вслед за ливнем Минск накрыло градом и шквалом до 72 км/ч

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Опубликовано: 18.07.2024 15:25 , Обновлено: 18.07.2024

Одним лишь сильным ливнем, подтопившим пол-Минска, в четверг, 18 июля, непогода не ограничилась. Вслед за ним на северные районы города обрушился град и шквалистый ветер, порывы которого превышали 20 м/с (что равнозначно 72 км/ч).

Как пояснили специалисты Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, так проявился очередной “сильнейший микропорыв”.

На видео, которым поделился один из автомобилистов, застигнутых стихией в дороге, сильнейшие порывы ветра видны невооружённым взглядом. Видимость на дороге упала настолько, что некоторые предпочли остановиться на обочине и переждать пик непогоды.

Как пояснили специалисты, причиной ненастья стала суперячейка, которая сформировалась к востоку от Минска, при этом на юго-западе города не выпало ни капли дождя.

В МЧС Беларуси предупредили, что вероятность интенсивных осадков в Минске сохранится до конца дня. В ведомстве напомнили водителям основные правила, которые следует соблюдать при угрозе сильного ливня: