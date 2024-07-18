Ещё не всё? Вслед за ливнем Минск накрыло градом и шквалом до 72 км/ч
Одним лишь сильным ливнем, подтопившим пол-Минска, в четверг, 18 июля, непогода не ограничилась. Вслед за ним на северные районы города обрушился град и шквалистый ветер, порывы которого превышали 20 м/с (что равнозначно 72 км/ч).
Как пояснили специалисты Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, так проявился очередной “сильнейший микропорыв”.
На видео, которым поделился один из автомобилистов, застигнутых стихией в дороге, сильнейшие порывы ветра видны невооружённым взглядом. Видимость на дороге упала настолько, что некоторые предпочли остановиться на обочине и переждать пик непогоды.
Как пояснили специалисты, причиной ненастья стала суперячейка, которая сформировалась к востоку от Минска, при этом на юго-западе города не выпало ни капли дождя.
В МЧС Беларуси предупредили, что вероятность интенсивных осадков в Минске сохранится до конца дня. В ведомстве напомнили водителям основные правила, которые следует соблюдать при угрозе сильного ливня:
- Заранее перепарковать авто из низинных мест.
- Не оставлять авт на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.
- Если сильный дождь застал вас в дороге, не пытаться преодолеть подтопленные участки. Медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, остановиться. Включить аварийные огни и переждать ливень. В случае стремительного прибывания воды покинуть авто и подняться на возвышенный участок местности или укрыться в ближайшем здании.