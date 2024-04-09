Как делают кукурузные палочки в Беларуси? Появилось видео с завода

🎥 Видео

Опубликовано: 09.04.2024 10:51 , Обновлено: 09.04.2024

В TikTok появилось несколько видео производства кукурузных палочек "Хрумстик" белорусского бренда "Лидкон". Как и из чего делают этот продукт на заводе «Лидапищеконцентраты»?

Видео с завода

Один из самых популярных роликов, который снял белорус во время экскурсии на производство, набрал более 50 тыс. просмотров (на момент написания материала) и десятки комментариев.

В комментариях один из пользователей назвал продукт “самыми вкусными палочками”, которые “больше всех остальных похожи на советские”. Другие рассказали о своих любимых: “с вареной сгущенкой”, “лимонные”, “классические” и “с соленой карамелью”. А кто-то посетовал, что “они перестали быть такими сладкими”.

В состав кукурузных палочек “Хрумстик” входят следующие ингредиенты:

крупа кукурузная;

сахар;

соль поваренная пищевая йодированная (йодат калия, агент антислеживающий Е536);

ароматизатор.

Также могут быть и другие продукты (например, сгущённое молоко), в зависимости от вкуса палочек.

Как производят кукурузные палочки?

О том, как делают кукурузные палочки на заводе «Лидапищеконцентраты» ранее рассказывала начальник участка «Геркулес» Анна Субоч.

По ее словам изданию Office Life, сначала нужно просеять кукурузную крупу и соль. Затем их смешивают, добавляя небольшое количество воды.

Павел Садовский / Office Life

После этого смесь подают в экструдер с тремя зонами нагрева. Там, под воздействием высокой температуры и давления, она «взрывается» и режется на кусочки по 3–7 см.

Так смесь и приобретает форму кукурузной палочки. Затем продукт собирается в бункерах-накопителях.

Павел Садовский / Office Life

В это время также готовят сахарный сироп с разными добавками (сгущенное молоко, какао-порошок, сахарная пудра). Его вместе с палочками подают в дражировочные барабаны, где ингредиенты перемешиваются.

Павел Садовский / Office Life

Последний этап - фасовка продукта. Его взвешивают по 120 грамм и загружают в упаковку.

https://youtu.be/5jp-nwmqZP8