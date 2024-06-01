На видео попало, как мужчину убило молнией в Подмосковье

🎥 Видео

Опубликовано: 01.06.2024 09:40 , Обновлено: 01.06.2024

В пятницу, 31 мая, российскую столицу накрыл мощный грозовой фронт. Его случайной жертвой стал 63-летний мужчина, в которого угодила молния в подмосковном районе Балашиха. Трагический инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, как во время грозы пожилой мужчина шёл под зонтом по тротуару, приближаясь к пешеходному переходу в торгового центра “Глобус” на шоссе Энтузиастов. В этот момент в него ударил разряд молнии, пережить который он не смог 0 приехавшим на место ЧП медикам оставалось лишь констатировать смерть полого человека.

[info_b]Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

Тем временем в соцсетях и местных пабликах появились видео, на которых запечатлены последствия мощного ливня в российской столице. Судя по кадрам, в некоторых районах Москвы в очередной раз случился настоящий потоп - машины оказались в воде по капот, добираться домой жителям некоторых районов приходилось вечером едва ли не вплавь.