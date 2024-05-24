Крым атаковали ракеты ATACMS и морские дроны

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Опубликовано: 24.05.2024 08:48 , Обновлено: 24.05.2024

Крымский полуостров в ночь на 24 мая подвергся массированной атаке с воздуха и воды. Министерство обороны России отчиталось утром о трёх сбитых оперативно-тактических ракетах ATACMS и трёх морских беспилотниках.

Согласно заявлению российского Минобороны, все три ракеты ATACMS уничтожили дежурные средства ПВО над территорией Крымского полуострова. Три безэкипажных катера ВМС Украины, по утверждению российской стороны, также были “уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота” в акватории Чёрного моря.

В крымский пабликах всю ночь активно делились видеокадрами работы ПВО, а также взрывов, предположительно, от падения обломков сбитых снарядов.

По данным Telegram-канала “Крымский ветер”, ночные ракетные удары украинской стороны по Крыму были направлены против военных объектов, в том числе, аэродрома Бельбек в Севастополе.

“Взрывы раздавались почти во всех районах Крыма, во многих пыталось работать российская ПВО, но работа оказалась не слишком эффективной. Не менее 6 баллистических ракет MGM-140 ATACMS попали в узел связи радиолокационных и противовоздушных сил армии РФ”, - сообщили авторы канала, ссылаясь на собственные источники в Крыму.

По их данным, один из ударов пришёлся рядом с курортным городом Алуштой, по району, где расположена радиоантенна станции космического наблюдения.

Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксеновэту информацию частично подтвердил, заявив, однако, что удар в районе Алушты пришелся по “пустующему объекту хозяйственного назначения”. При этом, по его словам, погибли двое случайных прохожих.

Отметим, что официальные лица и военные в Украине пока никак не комментировали данные сообщения.