Пирог, который всегда получается. Нашли рецепт идеального лакомства с клубникой к чаю и кофе

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Опубликовано: 27.06.2024 09:31 , Обновлено: 27.06.2024

Сезон клубники движется к завершению, и вы уже устали от обилия ягод и всевозможных вареников? Предлагаем вам рецепт простого и вкусного тортика с клубникой, который получится приготовить у кулинара любого уровня. Это лакомство станет идеальным угощением к чаю любо кофе и порадует семью на полдник. Как приготовить?

Может показаться, что готовить фруктовый пирог - это долго и сложно. Но на самом деле это совсем не так. Попробуйте приготовить йогуртовый тортик с клубникой по этому рецепту, и вы убедитесь, что для создания вкусной выпечки совсем необязательно иметь годы опыта и тратить много времени.

Йогуртовый тортик с клубникой

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки;

2 яйца;

2 ложки разрыхлителя;

250 г сахара – должно быть мелко;

1 столовая ложка ванильного сахара; 50 мл масла;

250 г натурального йогурта;

350 г клубники;

сахарная пудра.

Ингредиенты для крамбла:

100 г муки;

70 г сливочного масла;

4 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Поэтому заранее достаньте их из холодильника. Сделайте крошку. Всыпьте все ингредиенты для крамбла и вымесите руками. Сформируйте шар, заверните в фольгу и поместите в морозилку. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов. Также подготовьте форму для торта диаметром до 24 см. Застелите его бумагой для выпечки. Приступайте к приготовлению торта. Сначала просейте муку. Соедините её с разрыхлителем, обычным сахаром и ванильным сахаром. Тщательно перемешайте. Возьмите вторую миску и смешайте влажные ингредиенты. Хорошо перемешайте их. Соедините содержимое обеих мисок. Готовую массу вылейте в форму для торта. Клубнику вымойте и удалите плодоножки. Нарежьте на дольки и разложите в тесто Посыпьте верх торта приготовленной крошкой (замороженный корж можно натереть на терке). Поставьте в духовку и запекайте 50 минут. После выпекания достаньте и остудите. При подаче посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что клубника — идеальная ягода для приготовления десертов без выпечки. В таких рецептах она не только лучше сохраняет свои витамины и вкус, но и дарит блюду неповторимый аромат и аппетитный красный оттенок. Приготовив чизкейк с клубникой по этому рецепту, и вы порадуете не только свои вкусовые рецепторы, но и глаза. Этот внешне напоминающий зебру тортик станет настоящим украшением стола.

Клубничная «зебра» без выпечки. Как приготовить простой и вкусный десерт с сезонной ягодой?