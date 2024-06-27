Пирог, который всегда получается. Нашли рецепт идеального лакомства с клубникой к чаю и кофе
Сезон клубники движется к завершению, и вы уже устали от обилия ягод и всевозможных вареников? Предлагаем вам рецепт простого и вкусного тортика с клубникой, который получится приготовить у кулинара любого уровня. Это лакомство станет идеальным угощением к чаю любо кофе и порадует семью на полдник. Как приготовить?
Может показаться, что готовить фруктовый пирог - это долго и сложно. Но на самом деле это совсем не так. Попробуйте приготовить йогуртовый тортик с клубникой по этому рецепту, и вы убедитесь, что для создания вкусной выпечки совсем необязательно иметь годы опыта и тратить много времени.
Йогуртовый тортик с клубникой
Ингредиенты:
- 500 г пшеничной муки;
- 2 яйца;
- 2 ложки разрыхлителя;
- 250 г сахара – должно быть мелко;
- 1 столовая ложка ванильного сахара; 50 мл масла;
- 250 г натурального йогурта;
- 350 г клубники;
- сахарная пудра.
Ингредиенты для крамбла:
- 100 г муки;
- 70 г сливочного масла;
- 4 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Поэтому заранее достаньте их из холодильника. Сделайте крошку. Всыпьте все ингредиенты для крамбла и вымесите руками. Сформируйте шар, заверните в фольгу и поместите в морозилку.
- Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов. Также подготовьте форму для торта диаметром до 24 см. Застелите его бумагой для выпечки. Приступайте к приготовлению торта. Сначала просейте муку. Соедините её с разрыхлителем, обычным сахаром и ванильным сахаром. Тщательно перемешайте.
- Возьмите вторую миску и смешайте влажные ингредиенты. Хорошо перемешайте их. Соедините содержимое обеих мисок. Готовую массу вылейте в форму для торта.
- Клубнику вымойте и удалите плодоножки. Нарежьте на дольки и разложите в тесто
- Посыпьте верх торта приготовленной крошкой (замороженный корж можно натереть на терке). Поставьте в духовку и запекайте 50 минут.
- После выпекания достаньте и остудите. При подаче посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал о том, что клубника — идеальная ягода для приготовления десертов без выпечки. В таких рецептах она не только лучше сохраняет свои витамины и вкус, но и дарит блюду неповторимый аромат и аппетитный красный оттенок. Приготовив чизкейк с клубникой по этому рецепту, и вы порадуете не только свои вкусовые рецепторы, но и глаза. Этот внешне напоминающий зебру тортик станет настоящим украшением стола.
Клубничная «зебра» без выпечки. Как приготовить простой и вкусный десерт с сезонной ягодой?