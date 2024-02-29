В Милане зрители забросали моделей мусором. Всё "из-за хейта"

🎥 Видео

Опубликовано: 29.02.2024 17:42 , Обновлено: 29.02.2024

На показе модного скандинавского бренда Avavav в Милане публика забросала моделей мусором. Что это было?

https://www.youtube.com/shorts/cCiRzewY4YQ

Оказалось, что это ничто иное, как трэш-перфоманс самих организаторов. Дизайнеры бренда, таким образом, хотели поднять тему “психологического насилия” и хейта в социальных сетях.

Гостям показа позволили бросать мусор в любую из моделей. В невозмутимо марширующих девушек летело всё, что можно было бы увидеть в мусорной урне: стаканчики с напитками, банановая кожура и многое другое.

Дизайнер Беате Карлссон призналась, что с момента основания своего бренда в 2019 году, получила сотни негативных комментариев от интернет-троллей. Бесконечный свиток из оскорблений в адрес девушки и её бренда транслировали на экране позади подиума. Сцена к концу показа была завалена мусором настолько, что некоторые модели начали спотыкаться и падать.

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