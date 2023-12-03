Как быстро разморозить стекла авто? Эта жидкость есть у каждого водителя

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Опубликовано: 03.12.2023 13:01 , Обновлено: 03.12.2023

Многие водители не любят снег и мороз по целому ряду причин, и замерзшие стекла автомобиля — одна их них. Наверняка никому не нравится чистить их в мороз. К счастью, есть возможность быстрее и проще подготовить автомобиль к поездке. Вам понадобится одна жидкость, которая наверняка есть у вас в машине.

Большинство людей избавляются от льда на авто с помощью специального скребка. Это эффективный, но довольно утомительный и долгий метод. Но для того, чтобы ускорить этот процесс, необязательно покупать специальные спреи. Необходимое средство всегда под рукой (по крайней мере, должно быть).

И это… зимняя стеклоомывающая жидкость, она же “незамерзайка”. Просто достаньте бутылку и налейте средство прямо на замерзшее лобовое стекло. Через некоторое время лед можно будет буквально стереть.

[info_b]А чтобы было проще, можно перелить “омывайку” в распылитель.[/info_b]

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Однако если вы залили в машину всю жидкость для стеклоомывателя, и у вас больше не осталось, есть еще один способ разморозить лобовое стекло в кратчайшие сроки.

Здесь вам понадобятся два ингредиента: вода (желательно дистиллированная) и спирт. Смешайте их в пропорции 1:3 и распылите или вылейте эту смесь на обледеневшее лобовое стекло. Эффект будет аналогичен первому способу. Замерзший слой исчезнет в мгновение ока. Не верите? Посмотрите видео ниже.

Американский эксперт Кен Уэзерс пошагово показал, как приготовить такой антиобледенительный состав самостоятельно. Это действительно несложно.

Почему такой специфический раствор мгновенно растворяет лед? Все дело в том, что температура замерзания спирта значительно ниже, чем у воды (например, чистый этиловый спирт замерзает при температуре -114 °C, а 40-процентный спиртовой раствор - при температуре около -40 °C).

“Не то чтобы лед волшебным образом исчезнет, но это, безусловно, значительно облегчает его удаление на поверхности стекла”, - объяснил Кен Визер.

Впрочем, если вы не любитель подобных экспериментов и самодельных методов, в магазинах можно найти множество размораживателей автомобильных стекол.

Эти «хитрости» помогут убрать снег с авто вместе со стеклом и краской. А как почистить правильно?

Как предотвратить замерзание стекол автомобиля?

Если же вы хотите избежать размораживания стекол, можно просто накрыть их специальным ковриком. На популярных маркетплейсах можно найти бюджетные варианты. С таким же успехом подойдет любой кусок ткани, например, старое одеяло или картон. Может быть, это и не очень красиво, но, по крайней мере, эффективно и спасет вас от замерзания и царапин на окнах.

Когда вы закончите движение, не помешает тщательно проветрить автомобиль. Это уменьшит запотевание и замерзание стекол.

А чтобы не замерзали зеркала, можно надеть на них пакеты и плотно завязать.

В то же время на стеклоочистители (дворники) некоторые рекомендуют надевать длинные… носки. Хотя вместо этого можно подложить под них, например, спичечный коробок — так они точно не прилипнут.

Ранее Телеграф писал, что делать, если стекла вашего автомобиля замерзают изнутри.

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