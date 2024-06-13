Как сохранить свежесть бананов надолго? Этот способ не даст им почернеть до двух недель

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Опубликовано: 13.06.2024 14:30 , Обновлено: 13.06.2024

Бананы - всесезонный фрукт, который любят многие белорусы. Удержаться от покупки связки соблазнительных жёлтых бананов порой непросто. Однако часто случается так, что фрукты начинают чернеть, прежде чем мы успеваем их съесть. Вот тут-то и пригодится знание простого способа, который сохранит свежесть и цвет фрукта до двух недель. Что нужно делать?

Среднестатистический человек съедает около 5, 5 килограммов бананов в год. Многие ценят эти фрукты за их сладость и за быстрое утоление голода. Также бананы обладают множеством полезных свойств: регулируют кровяное давление, укрепляют нервную систему, поддерживают обмен веществ и очищают организм от токсинов. Однако съедать бананы следует, прежде, чем они перезреют. К счастью, можно не сильно спешить, если знать, как можно замедлить созревание.

Способ сохранить бананы свежими надолго?

Если вы беспокоитесь о том, что купленная вами связка фруктов станет коричневой до того, как вы сможете её съесть, у нас есть хорошие новости. Простая вода поможет сохранить фрукты свежими. Перелейте её в емкость и оставьте в ней бананы так, чтобы кончик грозди был погружен в воду. Плод продолжит созревать, но сохранится свежим до двух недель, а мякоть его будет твердой. Вода должна быть холодной, действуйте точно так же, как со срезанными цветами. Если у вас под рукой есть пищевая пленка, можно не ставить бананы в воду, а завернуть их концы в фольгу, что также сохранит их свежесть на более длительное время. Однако лучше не покупать эти плоды заранее, поскольку они очень быстро созревают.

Нужно ли мыть бананы перед едой?

Многие считают, что бананы не нужно мыть перед едой, потому что они находятся в кожуре. Однако специалисты подчеркивают, что мыть принесенные из магазина фрукты необходимо независимо от того, едим мы их с кожурой или без. Бананы привозят к нам издалека, и, чтобы выдержать дорогу, их обильно опрыскивают вредными для здоровья пестицидами и фунгицидами. Хотя немногие из них проникают в мякоть плода, поскольку кожица очень толстая, когда вы прикасаетесь к ней, пестициды остаются на ваших руках. Следовательно, вы можете неосознанно перенести их в рот. Поэтому лучше всего тщательно вымыть связку бананов после того, как принесете их из магазина. Промыть их стоит сначала водой с уксусом, а затем пищевой содой. Поочередно используемые кислотные и щелочные растворы эффективно справятся со всеми химическими веществами.

Что делать с перезревшими бананами?

Перезрелые коричневые бананы выглядят неаппетитно, но все же сохраняют многие свои питательные и полезные свойства. Поэтому выбрасывать их было бы глупо. Их можно использовать на кухне для приготовления коктейлей, домашней выпечки или мороженого. Также такие бананы могут послужить начинкой для всевозможных оладий и блинов либо стать ингредиентом для варенья.

Если вы не можете заставить себя съесть перезрелые плоды даже в таком виде, используйте их в качестве удобрения для садовых и горшечных растений. Это окажет положительное влияние на укоренение и цветение культуры. Бананы, брошенные в компост, обогатят его многими ценными для растений питательными веществами.

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