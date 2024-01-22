Эти 6 симптомов зимой указывают на неприятное заболевание. Как отличить аллергию на холод от обморожения?

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Опубликовано: 22.01.2024 09:35 , Обновлено: 22.01.2024

Зима — это не только великолепные снежные пейзажи, чудесные семейные праздники, весёлые зимние забавы и уютные вечера с чашкой горячего напитка в руках. Некоторые люди с наступлением зимы сталкиваются с таким заболеванием, как аллергия на холод, которая причиняет немало неудобств и мешает наслаждаться зимой. Рассказываем, что такое холодовая аллергия и как с ней справится, чтобы она не отравляла жизнь.

Что такое аллергия на холод

Аллергия на холод, холодовая аллергия или холодовая крапивница — это реакция иммунной системы на низкие температуры.

Аллерголог Сандра Хонг, доктор медицинских наук, отметила: «Если у кого-то есть аллергия на холод, каждый раз, когда он выходит на улицу при определённой температуре, у него появляется крапивница в любом из мест, подверженных воздействию низких температур».

По данным информационного центра генетических и редких заболеваний, реакция организма на холод обычно возникает в течение 5-10 минут после воздействия холода и может длиться около одного-двух часов.

Как утверждает аллерголог-иммунолог Ирина Возжева, у холодовой аллергии есть уникальная особенность — она может появляться не только осенью и зимой, но и летом. Человек может искупаться в водоеме с водой низкой температуры или попасть под струю холодного воздуха из кондиционера — этого может быть достаточно для проявления симптомов аллергии на холод.

Симптомы аллергии на холод могут включать:

сыпь (крапивницу) и красные пятна на коже лица, верхней губе, веках, а также на других частях тела;

выраженный зуд и жжение кожи;

метеорологический хейлит — появление на красной кайме губ красноты, сухости и шелушения;

припухлость конечностей;

конъюнктивит;

насморк, приступы чихания, кашель и затруднённое дыхание.

Эти симптомы могут быть очень неприятными и даже опасными, особенно если они возникают внезапно.

Так может выглядеть аллергия на холод

В более тяжелых случаях может произойти анафилактический шок с отёком внутренних органов, который является опасным для жизни состоянием. При подозрении на аллергию на холод необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Причины аллергии на холод

Истинная причина возникновения холодовой аллергии до сих не выяснена. Но врачи считают основными факторами риска:

Наследственную предрасположенность. Холодовая аллергия чаще встречается у людей с наследственной предрасположенностью к аллергическим заболеваниям. Различные сосудистые расстройства. Нарушение микроциркуляции и ухудшение кровообращения в кожных покровах могут спровоцировать аллергию на холод. Эндокринные расстройства, такие как нарушения функции щитовидной железы и надпочечников. Чувствительную кожу. Слишком тонкая и нежная кожа предрасположена к экземе, псориазу, нейродермиту и холодовой аллергии. Частый контакт с холодом. При длительном пребывании осенью и зимой на улице без перчаток, шарфа и шапки, купание в холода в открытом водоёме, контакт в быту с холодной водой могут привести к возникновению холодовой аллергии.

Как отличить аллергию на холод от обморожения

Аллергия на холод и обморожение — это два разных состояния, которые могут иметь похожие симптомы, но они отличаются по своей природе.

Аллергия на холод — это реакция иммунной системы на холод. Она может проявляться в виде крапивницы, зуда, отёков, насморка, кашля и проблем с дыханием. Симптомы аллергии на холод обычно проявляются в течение нескольких минут — нескольких часов после воздействия холода и могут сохраняться в течение нескольких часов — дней.

Обморожение — это повреждение тканей, которое происходит при экспозиции к холоду и влаге. Оно может проявляться в виде покраснения, отёка, образования пузырей и даже некроза тканей. Симптомы обморожения обычно развиваются после длительного воздействия холода и проявляются спустя несколько часов или даже дней. Обморожение может потребовать медицинской помощи.

Так может выглядеть обморожение пальцев

Если у вас есть симптомы, которые вы не можете отличить от аллергии на холод или обморожения, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и дальнейшего лечения.

Как обезопасить себя перед выходом на улицу, если есть симптомы холодовой аллергии

Перед выходом на улицу, если у вас аллергии на холод, рекомендуется принять следующие меры:

Надеть тёплую одежду, чтобы избежать переохлаждения. Желательно, чтобы она была многослойной и из натуральных тканей. Одежда синтетических материалов может быть опасной для здоровья, если её носить зимой. Это связано с тем, что такая одежда не пропускает воздух и не позволяет коже дышать. В результате этого на поверхности кожи могут возникать раздражения, покраснения и другие аллергические реакции. Кроме того, синтетическая одежда не удерживает тепло так хорошо, как натуральные материалы, поэтому в холодную погоду можно легко переохладиться и заболеть.

Использовать специальные зимние кремы и гигиенические помады для защиты кожи на лице и руках от холода и ветра.

Перед выходом на улицу обязательно нужно принять антигистаминные препараты, чтобы снять симптомы аллергии.

Если вы планируете находиться на улице длительное время, рекомендуется взять с собой термос с горячим напитком, который поможет согреться.

Чтобы избежать контакта с холодными предметами, на улице нужно носить хорошо защищающие от ветра перчатки.

Как лечить аллергию на холод?

Холодовая аллергия — это реакция организма на понижение температуры. В холодное время года иммунитет ослабевает, и организм становится более восприимчивым к вирусам и бактериям. Поэтому важно принимать меры для укрепления иммунной системы.

Для лечения аллергии на холод можно использовать следующие методы:

Стараться не подвергать кожу воздействию холода. Перед выходом на улицу в холодную погоду нанесите на кожу лица и рук тонкий слой масла или жирного крема. Это поможет защитить кожу от холода и предотвратить её сухость. Носить защитную одежду. Нужно одеваться как можно теплее, чтобы предотвратить контакт с холодным воздухом. Обязательно необходимо носить шапку и толстые перчатки, не пропускающие холодный воздух. Принимать антигистаминные препараты, которые помогут снять симптомы аллергии, такие как зуд, насморк и кашель. Нельзя следовать рекомендациям из не вызывающих доверия источников, чтобы не навредить организму. Если симптомы аллергии на холод, следует обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит необходимые лекарственные препараты для лечения холодовой аллергии. Использовать капли для носа или спреи, содержащие глюкокортикостероиды. Они помогут уменьшить воспаление и отёк слизистой оболочки носа. Избегать контакта с холодными предметами и одеждой, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Укреплять иммунную систему путём правильного питания, занятий спортом и приёма витаминов.

Если симптомы аллергии на холод не проходят или усугубляются, нужно обратиться к врачу для получения дополнительной медицинской помощи.

Излечима ли холодовая аллергия?

У некоторых людей, страдающих аллергией на холод, она проходит сама по себе в течение нескольких недель или месяцев. Примерно у половины людей она исчезает в течение пяти лет и больше не возникает. У части людей холодовая аллергия остаётся на всю жизнь.

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