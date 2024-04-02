Постоянно чешутся глаза? Вот как проверить, завелись ли у вас паразиты

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Опубликовано: 02.04.2024 12:02 , Обновлено: 02.04.2024

Зуд и жжение в глазах зачастую сигнализируют о многих заболеваниях. Правда, иногда неприятные ощущения могут вызвать долгое сидение за компьютером, телевизором или смартфоном. Кроме этого, дискомфорт в виде жжения может возникнуть при контакте с незначительными раздражителями — пыльцой растений, песком или другими аллергенами.

В чём причина?

Жжение в глазах и опухшее верхнее веко являются результатом раздражения тканей, а также защитной реакцией организма на провоцирующие факторы. Когда в глаз попадает инфекция, возникает воспаление. Оно может проявиться в виде отёка, слезотечения, покалывания, сильного покраснения конъюнктивы и светобоязни.

Чаще всего причинами глазного зуда являются:

аллергены: пыльца, пыль, пылевые клещи, перхоть домашних животных и пр.;

раздражающие вещества: сигаретный дым, химические пары, косметика или бытовые химикаты;

длительное нахождение за компьютером или телефоном;

солнечный ожог: воздействие солнца на глаза без защитных очков с УФ-фильтром может вызвать ожоги,

бактериальные или вирусные инфекции: конъюнктивит, синдром сухого глаза, глаукома или трихомониаз.

Обычно зуд и жжение в глазах связаны с недостаточной гигиеной или аллергией. Если вы наблюдаете у себя постоянные симптомы, которые не проходят через несколько часов, это может стать тревожным сигналом. Если кроме этого присутствуют и другие симптомы, такие как сильная боль голове, двоение в глазах или другие нарушения зрения, светобоязнь или отёк, важно обратиться к врачу.

Кроме того, не откладывайте визит к офтальмологу, если подозреваете, что в ваших глазах завелись незваные гости. Наиболее распространённым паразитом является клещ демодекс. В тяжёлых случаях наблюдается значительное ухудшение зрения, пишет издание kobietaxl.pl. Понять, что причиной зуда стал именно клещ, можно по следующим признакам:

чрезмерное выпадение бровей;

липкие выделения;

сильное выпадение ресниц.

Что делать?

В зависимости от того, по какой причине чешутся глаза, можно использовать несколько способов, которые помогут облегчить симптомы.

Смочите ткань в холодной воде и приложите её к закрытым векам. Такой компресс поможет снять раздражение и отёчность. Используйте увлажняющие капли, которые помогут удалить сухость глаз и уменьшить зуд. Их можно купить в аптеке без рецепта. Избегайте факторов, которые раздражают глаза: сигаретный дым, пыль, шерсть домашних животных или сильные химические вещества. Если у вас аллергия, постарайтесь ограничить контакт с аллергенами и используйте защитные средства, такие как солнцезащитные очки или антигистаминные препараты.

Если причиной зудящих глаз является длительное пользование гаджетами, измените свои привычки. Делайте регулярные перерывы, чтобы глаза могли отдохнуть. Тренируйте зрение, глядя на удалённые объекты, или надевайте специальные очки с фильтром, которые защитят ваши глаза от сухости.

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