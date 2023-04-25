Как аллергикам пережить весенний поллиноз? А без таблеток можно? Объяснил врач

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Опубликовано: 25.04.2023 07:19 , Обновлено: 21.04.2023

Есть люди, которые ждут прихода весны чуть меньше других - речь об аллергиках. Они, конечно, радуются позеленевшей траве и первоцветам, но эту радость всегда омрачает ожидание неизбежного обострения поллиноза. Покрасневшие глаза, бесконечные приступы чихания, ринит и заложенный нос – вот с чем придётся бороться аллергикам в ближайшее время. Узнали, когда в Беларуси ждать пика поллиноза, и разобрались, что поможет облегчить его симптомы.

Концентрация пыльцы берёзы в Беларуси 22 апреля достигнет опасного уровня

Система комплексного моделирования состава атмосферы Финского метеорологического института показывает, что в период предстоящих длинных выходных аллергикам в Беларуси не обойтись без лекарств. Пик концентрации пыльцы берёзы – одного из самых агрессивных и распространенных аллергенов в Беларуси - практически на всей территории страны придётся на 22 апреля и в течение ещё нескольких дней будет держаться на опасном уровне.

Фото: Карта концентрации пыльцы берёзы в воздухе

Это первый пик поллиноза в этом сезоне, связанный с пылением деревьев. По словам врача-аллерголога Антонины Осиповой, главного внештатного специалиста Минздрава Беларуси по аллергологии, он продлится до середины мая. Второй пик начнётся с цветением злаковых, а третий – когда зацветёт полынь, и продлится до осени.

Фото: карта риска развития симптомов аллергии

[info_b]Самые распространённые в Беларуси растения-аллергены - это берёза, ольха серая, орешник, лещина, дуб, ива, ель, сосна, клён, злаковые и сорные травы, такие как крапива и полынь.[/info_b]

Что облегчит жизнь аллергикам при поллинозе?

Для того, чтобы облегчить себе жизнь в период пыления деревьев и трав, аллергикам следует пересмотреть свой привычный уклад. Врачи рекомендуют минимизировать контакт с аллергеном, но поскольку сидеть дома взаперти по несколько недель для большинства людей невозможно, стоит как минимум следовать следующим простым советам:

В пик пыления деревьев избегать прогулок в парках и лесах – там концентрация пыльцы максимальная. При выходе на улицу надевать одноразовую маску и солнцезащитные очки – так меньшее количество аллергена попадёт на слизистые рта, носа и глаз. Брать с собой спрей с солевым раствором, аптечным или собственного приготовления – периодическое промывание носа помогает снять чувство заложенности и смывает аллергены. По возвращении с улицы сразу же принимать душ, при этом обязательно мыть волосы, чтобы не разносить пыльцу по дому. Дома не оставлять открытыми окна в пиковый период пыления, пользоваться увлажнителем воздух и почаще проводить влажную уборку, чтобы пыльца не висела в воздухе.

Какие таблетки принимать при поллинозе?

Тем не менее, никакие «народные средства» борьбы с поллинозом не способны полностью защитить организм от аллергической реакции. Скорее всего, придётся подключать лекарства.

Как пояснил российский врач Филипп Кузьменко, при поллинозе применяется ступенчатая терапия.

«Первой линией в терапии этого обычно идут старые добрые проверенные антигистаминные препараты , которые отпускаются в любой аптеке без рецепта. Таблетки действуют системно, т.е. как бы снижают проявлении аллергии ВООБЩЕ (и в глазах, и в носу)», - рассказал врач у себя в телеграм-канале.

Если антигистамины не помогают, подключают местные глюкокортикостероиды в виде спреев (побочных эффектов они не дают, поскольку практически не попадают в кровь), а в отсутствии их эффективности - более серьёзные и дорогие модификаторы лейкотриенов , которые также применяют для купирования приступов бронхиальной астмы.

«Если даже они не помогают, то тогда ничего не остаётся как назначить системные гормоны (те же глюкокортикостероиды, только теперь в таблетках). Это не очень хорошо, потому что длительный приём гормонов ведёт за собой множество побочных эффектов, поэтому желательно как-то обойтись без них», - пояснил Филипп Кузьменко.

Можно ли «научить» иммунную систему не реагировать на пыльцу?

Он также рассказал о необычном методе, который позволяет «научить» иммунную систему не реагировать на аллергены так агрессивно и облегчить течение поллиноза. Речь идёт об аллерген специфической иммунотерапии (АСИТ). Её обычно применяют в случаях, когда обычное медикаментозное не помогает или вызывает тяжелые побочные эффекты.

Как пояснил врач, при АСИТ-терапии человеку в нано-дозах вводят аллерген и выжидают какое-то время, затем повышают дозу и снова ждут - и так до тех пор, пока организм не перестанет бурно реагировать на аллерген.

«Полностью «излечить» поллиноз таким образом нельзя, но если человек каждый год серьезно страдает, а препараты не помогают или дают слишком сильные побочки, то АСИТ-терапия это выход», - заявил доктор.

Из минусов этого способа лечения поллиноза можно назвать лишь его высокую, по сравнению с традиционным лечением, стоимость и непродолжительный эффект (терапию придётся повторить через 1-2 года).