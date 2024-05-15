«Вот поэтому их номинируют на «Оскар» - Ролик с работой оператора на «Евровидении-2024» собрал 28 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 15.05.2024 16:17 , Обновлено: 15.05.2024

Один из видеооператоров, работавших на прошлой неделе на конкурсе «Евровидение-2024» в шведском Мальмё, внезапно стал настоящей звездой интернета. После того, как кто-то из зрителей снял на видео работу оператора, и выложил ролик в Сеть, в TikTok он набрал больше 28 млн просмотров и десятки тысяч восхищённых комментариев.

Самым популярным комментарием под видео, размещённом пользователем MrDaveGibson и набравшим больше 121 тыс. лайков, стало размышление одной из пользовательниц соцсети о том, что при просмотре шоу в Мальмё её не покидала мысль о том, что ей “нужно увидеть оператора”, который всё это снимал.

Благодаря автору ролика такая возможность появилась и у неё, и у миллионов пользователей соцсети. В результате тысячи комментаторов сошлись во мнении, что настоящим победителем “Евровидения-2024” стал именно этот оператор, так и оставшийся безымянным в памяти интернет-пользователей.

И пока одни восторгались хорошей физической формой и выносливостью оператора, а другие - идеальной системой стабилизации камеры, которая “стоит дороже дома, квартиры и машины”, ещё один комментатор напомнил, что именно за такую отменную работу представители этой профессии нередко удостаиваются высших наград в сфере шоу-бизнеса.

“Вот примерно поэтому операторов номинируют на “Оскар”, - отметил один из комментаторов.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в этом году конкурс “Евровидение”, вопреки прогнозам букмекеров,выиграла Швейцария, которой удалось в финале обойти Хорватию, которой пророчили победу. Впрочем, финал конкурса запомнился не только неожиданной рокировкой в списке фаворитов, но и рядом скандалов и происшествий.

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