Польские фермеры заблокировали тракторами два КПП на границе с Германией

🎥 Видео

Опубликовано: 19.03.2024 10:21 , Обновлено: 19.03.2024

Польские фермеры заблокировали два погранперехода на границе с Германией. Сотрудники местной полиции рассказали, что недовольные экоактивисты начали перекрывать дороги ещё в воскресенье. Ожидается, что КПП будут заблокированы до среды, 20 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.

По состоянию на утро 19 марта массовые пробки наблюдаются на двух КПП с Германией — “Свецко” и “Губинек”.

20 марта, в среду, демонстранты планируют “звездный налёт” на польские города, из-за которого возможны блокады автомагистралей в более чем 270 точках страны, пишет издание DoRzeczy.

Польские фермеры не первый день требуют от ЕС отказаться от импорта и сократить поставки украинской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок. По их мнению, это несёт огромные убытки для страны.

Embedded content

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск 4 о том, что будет добиваться “более реалистичных” санкций в отношении Беларуси и России для защиты европейского аграрного рынка.

Туск пообещал добиться полного эмбарго ЕС на белорусские продукты питания