"Это МТЗамблби" - В Беларуси заметили ворующего топливо робота-трансформера

🎥 Видео

Опубликовано: 22.06.2024 20:24 , Обновлено: 15.11.2024

В TikTok завирусилось видео с белорусским Оптимусом Праймом, который якобы сливает топливо из трактора МТЗ. Шутливое видео собрало уже почти 20 тысяч просмотров и множество комментариев.

На разыгранной сценке автор видеоролика изображает недоумение, наблюдая за суетой робота-трансформера около трактора МТЗ. Спустя мгновение он начинает понимать, что трансформер ворует топливо из техники.

“Ён наверна саляру злiвае… Эй! Што ты робiш? Cтаяць я сказаў!”, - воскликнул автор видеоролика с характерным для белорусов акцентом, после чего застигнутый врасплох робот обратился в бегство.

Пользователи соцсети оценили сюжет постановки и начали придумывать белорусскому трансформеру названия.

“Белоруспраймс”, - предложил один из вариантов комментатор.

“Это МТЗамбалби”, - написал ещё одно название кто-то.

“Он превратился в пассат б3 1.9 дизель”, предположил один из пользователей соцсети

“Для Оптимуса Прайма нынче трудные времена”, - пошутил ещё один пользователь под видео, а другой добавил: “Саляра нынче дорогая”.

Вскоре в комментариях обнаружился и сам робот.

“Што гэта за чуда?”, - задался он вопросом.

Судя по всему, таким образом столичный аниматор под ником Optimus_prime_minsk продвигает свой личный бренд в соцсетях.

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