Польские пограничники показали атаку нелегалов на границе с Беларусью

🎥 Видео

Опубликовано: 29.03.2024 12:11 , Обновлено: 29.03.2024

Польская служба охраны границы Straż Graniczna опубликовала видео, на котором видна атака неизвестных на патруль.

На видеоролике видно, как сквозь забор в сторону машины польских пограничников летят горящие предметы.

“За последние 2 дня (27.03 и 28.03) на границе с Беларусью было зафиксировано 356 попыток нелегального проникновения в Польшу”, - утверждают в польском ведомстве.

В Государственном пограничном комитете Беларуси видео и информацию польских коллег не комментировали.

Ранее Telegraf.news сообщил, что польские и литовские пограничники более суток не пропускают автобус с молдавской детской хоровой студией «Рапсодия», который следует транзитом через Беларусь. Об этом 28 марта в социальных сетях сообщила руководительница детского коллектива Наталья Барабанщикова.

В ЕС не впустили автобус, который вёз молдавских детей через Беларусь