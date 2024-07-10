На видео попало, как легковушка в центре Витебска сбила лося

🎥 Видео

Опубликовано: 10.07.2024 07:35 , Обновлено: 10.07.2024

В одном из городских чатов Витебска появилось видео ночного ДТП. Там под колёса легковушки угодил лось. Откуда взялось дикое животное в самом центре города, неизвестно.

По словам автора видео, выложенного в одном из городских Telegram-каналов, инцидент произошёл ночью 9 июля в районе площади Победы. К счастью, водитель успел снизить скорость, поэтому удар не стал смертельным для животного. Водитель и пассажиры легковушки, как сообщил автор ролика, также не пострадали.

На кадрах видно, что сбитый лось тут же оправился встал на ноги и двинулся к обочине. Что было дальше с пострадавшим в ДТП животным, неизвестно.

[info_b]Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

Между тем, позднее подписчики того же Telegram-канала поделились видео с лосем из другого района Витебска. На этот раз лесного жителя автомобилисты встретили на дороге, ведущей к Витебскому аэропорту. В этот раз встреча прошла без последствий как для автомобилистов, так и для самого лесного жителя.