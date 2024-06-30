«Тор вернулся?» - В Германии футбольный матч Евро-2024 прервали из-за мощного шторма с градом и молниями

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Опубликовано: 30.06.2024 08:06 , Обновлено: 30.06.2024

Футбольный матч между Германией и Данией, проводимый в немецком Дортмунде в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года вечером 29 июня, пришлось прервать из-за мощного шторма. Стадион заливало потоками дождя, а в какой-то момент футбольное поле начало засыпать крупным градом, а небо над спортивной ареной периодически рассекали впечатляющие молнии.

Судье Майклу Оливеру пришлось остановить игру на 35-й минуте матча и отправил футболистов в раздевалки. Как пояснило спортивное издание Championat.com, этого требуют обновлённые рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) при появлении молний над стадионом.

А молнии в этот вечер, действительно, были впечатляющими - ночью соцсети наводнили фото- и видеокадры электрических разрядов в небе над Дортмундом, настолько впечатливших зрителей, что один из комментаторов в X шутя предположил: “Тор вернулся?”

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При этом трансляцию матча продолжили, поэтому те, кто наблюдал за матчем по телевизору, могли наблюдать за болельщиками, которым на первых порах дождь показался скорее развлечением, однако после того, как пошёл град, им пришлось срочно укрываться в подтрибунном помещении или подниматься по ярусам. В соцсетях же ночью появились кадры “Дортмундских водопадов” - потоков дождевой воды, срывавшихся с высоты 62 метров с крыши футбольной арены.