Под Молодечно маршрутка лоб в лоб столкнулась с легковушкой и перевернулась - двоих увезли в больницу
Рано утром во вторник, 25 июня, в Молодечненском районе Минской области произошла авария с участие маршрутного микроавтобуса. Подробности ДТП с фотографиями и видео предоставили в УВД Минского облисполкома.
По данным инспекторов, авария произошла около 7:00 на 66-м километре трассы Р-28 “Минск-Молодечно”. Предполагаемым виновником ДТП в ГАИ назвали 62-летнего водителя Volkswagen Golf. По предварительной информации, именно он не справился с управлением своего авто и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в идущую по встречке маршуртку “Молодечно - Минск”. От удара микроавтобус Mercedes перевернулся.
Приехавшие к месту ДТП медики оказали помощь пострадавшим пассажирам, однако двоих пришлось доставить в больницу для более тщательного обследования.
В связи с ДТП в ГАИ рекомендовали водителям на загородных трассах не только выбирать безопасную скорость, но и учитывать видимость и состояние проезжей части, а также интенсивность транспортного потока и стремиться прогнозировать дорожную ситуацию.