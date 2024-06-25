Под Молодечно маршрутка лоб в лоб столкнулась с легковушкой и перевернулась - двоих увезли в больницу

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Опубликовано: 25.06.2024 09:21 , Обновлено: 25.06.2024

Рано утром во вторник, 25 июня, в Молодечненском районе Минской области произошла авария с участие маршрутного микроавтобуса. Подробности ДТП с фотографиями и видео предоставили в УВД Минского облисполкома.

По данным инспекторов, авария произошла около 7:00 на 66-м километре трассы Р-28 “Минск-Молодечно”. Предполагаемым виновником ДТП в ГАИ назвали 62-летнего водителя Volkswagen Golf. По предварительной информации, именно он не справился с управлением своего авто и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в идущую по встречке маршуртку “Молодечно - Минск”. От удара микроавтобус Mercedes перевернулся.

Фото: УВД Минского облисполкома

Приехавшие к месту ДТП медики оказали помощь пострадавшим пассажирам, однако двоих пришлось доставить в больницу для более тщательного обследования.

В связи с ДТП в ГАИ рекомендовали водителям на загородных трассах не только выбирать безопасную скорость, но и учитывать видимость и состояние проезжей части, а также интенсивность транспортного потока и стремиться прогнозировать дорожную ситуацию.