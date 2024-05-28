"Постоянный гость" — Белорусы сняли на видео лису, которая живёт на границе с 2021 года

🎥 Видео

Опубликовано: 28.05.2024 12:41 , Обновлено: 28.05.2024

Один из жителей страны опубликовал на просторах Интернета видео, где около границы с Литвой ходит-бродит маленькая лиса. Животное спокойно подходит к людям и лакомится из их рук. Многие пользователи TikTok писали в комментариях, что такое поведение лисы недопустимо: если она идёт к человеку, значит, у неё бешенство. Другие же выразили мнение, что животное просто слишком изголодалось.

“На переходе “Брест — Тресполь” тоже бегают. Неделю назад ехал и 2 лисы вышли, сидели возле машин”, — написал под видеороликом мужчина.

Другая женщина добавила явно не без юмора: “Ну правильно. Правила для всех одни: нет визы — нет Эуропы”.

“Я ей раз полноценный обед купил в кофешке — съела за минуту”, — рассказал в комментариях ещё один неравнодушный пользователь соцсетей.

Также в обсуждении писали, что лиса на границе с Литвой — “постоянный гость”, и что живёт она там аж с 2021 года.

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети всё чаще стали появляться видео с дикими животными, которых почему-то тянет в город. Так, недавно лося увидели около оживлённой трассы в Гродно — сохатый мигом пронёсся вдоль дороги и скрылся из виду. А буквально вчера его “собратьев” запечатлели на видео жители Минска — два лося как ни в чём не бывало бегали по микрорайону “Уручье”.

«Чьи бывшие потерялись?» — На видео сняли лосей в центре Гродно и Минска