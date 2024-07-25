Британец решил проверить на прочность картонные "антисекс-кровати" на Олимпиаде. Видео попало в Сеть

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Опубликовано: 25.07.2024 10:50 , Обновлено: 25.07.2024

Организаторы Олимпийских игр в Париже приготовили довольно необычный сюрприз для спортсменов, которые в этом году будут бороться за медали. Так, в каждой комнате установили кровати из... картона. Один из британцев, пловец Том Дейли, сразу же решил проверить их на прочность. Теоретически такое ложе должно выдержать до 200 килограммов. Справится ли?

При мысли о картонных кроватях многие из нас наверняка представляют тонкий, как лист бумаги, корпус, и почти невесомый матрас. Однако после прибытия в Париж британец решил проверить эту теорию. Так, на кадрах видно, как спортсмен вскочил на кровать и начал на ней прыгать. Оказалось, что ложе из картона действительно прочное и назвать его “антисекс-кроватью” никак нельзя.

Ранее Telegraf.news писал, что в этом году при заселении в Олимпийскую деревню спортсменам выдали традиционные “приветственные наборы”: напитки, косметику и… презервативы. И если на прошлой Олимпиаде в Токио их раздали в количестве 150 тысяч, то сейчас — вдвое больше.

Спортсменам на Олимпиаде в Париже раздали 300 тысяч презервативов. Но есть нюанс