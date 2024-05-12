Разбитый приз и дисквалификация Нидерландов. Кто победил и что произошло в финале "Евровидения 2024"?

🎥 Видео

Опубликовано: 12.05.2024 09:46 , Обновлено: 28.01.2025

Вопреки прогнозам букмекеров, Швейцария смогла обойти Хорватию и выиграла "Евровидение 2024". Как сложился рейтинг стран-участниц на конкурсе по итогам голосования и какими скандалами запомнился финал конкурса?

Ночью 11 мая завершилось скандальное “Евровидение 2024”. Обладателем хрустального микрофона стал швейцарский певец Немо Меттлер с оперно-рэперной песней о The Code. По итогам голосования жюри и зрителей он набрал 591 и смог обойти хорвата Baby Lasagna, которому букмекеры пророчили победу. Тот набрал 547 баллов. Замкнул тройку лидеров украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с 453 баллами.

Фото: Instagram/eurovision

Примечательно, что вскоре после вручения хрустального микрофона швейцарец, который называет себя “небинарной личностью” случайно его разбил. Артист неудачно поставил хрустальный микрофон на пол, из-за чего тот развалился на две части.

Стоит отметить, что гранд-финал конкурса в Мальмё омрачился и некоторыми скандалами. Так, из-за инцидента, связанного с “неподобающим поведением” за несколько часов до гранд-финала был отстранён певец Йост Кляйн, который представлял Нидерланды и входил в десятку фаворитов на конкурсе. На действия артиста пожаловалась женщина из съемочной группы, и теперь инцидент, подробности которого не разглашаются, расследует шведская полиция.

Также многие зрители и некоторые участники конкурса остались недовольны участием Израиля в конкурсе. Известно, что накануне Йост Кляйн, которого позже дисквалифицировали, пытался выйти на конфликт израильской певицей Эден Голан. Поводом для нападок послужили “действия израильской армии в Секторе Газа в ответ на атаку террористов Хамас”. Активисты требовали исключить Израиль от участия в конкурсе.

Во время выступления Эден Голан в зале раздавались свист и крики недовольства, однако это не помешало ей набрать 375 баллов на голосовании и войти в пятёрку лидеров на конкурсе.

Ранее Telegraf.news о том, что Министерство культуры России предложило организовать новый музыкальный конкурс по аналогии с международным конкурсом “Евровидение”, от участия в котором страну отстранили в 2022 году, после начала активных военных действий в Украине. По словам гендиректора “Первого канала” Константина Эрнста, провести собственный музыкальный конкурс могут уже в следующем году и сделать его ежегодным.

В России предложили создать конкурента «Евровидения». «Евразинье»?