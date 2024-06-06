"Неужто постарела?" - Как сейчас выглядит 55-летняя звезда "Друзей" Дженифер Энистон?

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Опубликовано: 06.06.2024 09:24 , Обновлено: 06.06.2024

Голливудская актриса Дженифер Энистон на днях появилась на церемонии вручения премии "Эмми" и удивила многих поклонников своим внешним видом. Звезду американских комедий заподозрили в обращении к пластическим хирургам.

55-летняя звезда популярного американского ситкома “Друзья” позировала перед фотокамерами репортеров и вызвала множество сплетен по поводу своей внешности. Многие поклонники отметили, что, несмотря на великолепную для своего возраста фигуру, на которую, к слову, актриса положила много сил и тренировок, лицо Дженифер заметно постарело.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях на внешний вид звезды. Одни похвалили её за выбор “стареть красиво”, другие же, наопротив, заподозрили в вмешательство “бездарных хирургов”, которые и испортили лицо звезды.

“Что-то пошло не так?”, - задался вопросом один из комментаторов.

“Неужто постарела?”, - вторил ещё кто-то.

“Стареет естественно. Ее выбор”, - коротко резюмировал один из комментаторов в TikTok, на что другой не согласился:

“Это неестественная старость, а уже поработали хирурги, но неудачно”.

Дженнифер Энистон. Фото: Getty Images

“Постарела или просто устала? Все равно молодец!”, - высказался ещё один пользователь.

“Для её возраста все обычно. Только в TikTok женщины в 55 выглядят на 30”, - написал кто-то.

Некоторых комментаторов расстроил внешний вид волос звезды, которые для многих раньше были предметом зависти, а кто-то сравнил вмешательство хирургов в внешний облик актрисы с опытом Микки Рурка.

Дженнифер Энистон. Фото: Getty Images

К слову, несколько месяцев назад Дженнифер Энистон вместе с её подругой, актрисой Сандрой Буллок, действительно заметили во время похода к пластическому хирургу. Папарацци засняли звёзд прямо на выходе из клиники, специализирующейся на подтяжке лица.

Ранее Telegraf.news писал о том, что американский актёр, известный своими ролями в мелодраматических фильмах «Красотка» и «Хатико. Твой самый лучший друг», в последние годы в свет выходит нечасто. Секс-символ 80-х в августе отметит своё 75-летие. Однако недавно актёр снялся в фильме «О, Канада», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Это мероприятие Гир не обошёл стороной.

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