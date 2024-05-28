Туя начала желтеть и сохнуть? Эти советы и рекомендации помогут спасти растения от гибели

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.05.2024 16:41 , Обновлено: 25.06.2024

Всё чаще различные сорта туй появляются на приусадебных участках белорусов, что неудивительно. Зелёные и аккуратно подстриженные деревца туй мгновенно облагораживают пространство и радуют глаз. Однако всё очарование этих растений уходит, как только туи начинают желтеть. Причин этого явления может быть несколько. Если вовремя отреагировать, туя вернет себе здоровый вид и продолжит вас радовать. Итак, в чём же может быть причина пожелтения туи и как ей помочь?

Почему туи желтеют и сохнут?

Туи сегодня очень популярны в приусадебных участках. Эти универсальные растения идеально подходят для создания густых вечнозеленых живых изгородей и симметричных рядов, хотя они одинаково хорошо смотрятся и в одиночку. Эти виды необычайной выносливости, но иногда случается, что их состояние внезапно ухудшается. Распространенной проблемой, с которой мы сталкиваемся при выращивании туи, является ее пожелтение и засыхание.

Ухудшение внешнего вида туи не всегда является симптомом заболевания. Причина может быть вполне естественной, хотя нежелательные изменения обычно являются следствием ошибок, допущенных при уходе за растениями. Причины увядания туи могут быть самыми разными, и в каждой ситуации надо реагировать по-своему. Поэтому крайне важно правильно определить источник проблемы. Почему же туи желтеют? Вот наиболее распространенные причины:

Сезон – осенью хвоя туи желтеет и коричневеет, это естественная физиологическая реакция растения;

– осенью хвоя туи желтеет и коричневеет, это естественная физиологическая реакция растения; Физиологическая засуха – туи, как вечнозеленые растения, нужно поливать круглый год. Если забыть об этом зимой, весной туи начнут увядать;

– туи, как вечнозеленые растения, нужно поливать круглый год. Если забыть об этом зимой, весной туи начнут увядать; Грибковая атака – такие грибковые заболевания, как фитофороз, отмирание побегов и корневая гниль, приводят к пожелтению, а зачастую и гибели туи;

– такие грибковые заболевания, как фитофороз, отмирание побегов и корневая гниль, приводят к пожелтению, а зачастую и гибели туи; Моча животных – собаки и кошки могут уничтожить туи, помочившись на них;

– собаки и кошки могут уничтожить туи, помочившись на них; Чрезмерное внесение удобрений – избыток питательных веществ приводит к засолению почвы, что, в свою очередь, повреждает корни туи, которые начинают увядать;

– избыток питательных веществ приводит к засолению почвы, что, в свою очередь, повреждает корни туи, которые начинают увядать; Дефицит питательных веществ – туя желтеет при нехватке, прежде всего, магния.

Реанимация туи – способ не допустить ее засыхания и пожелтения

Спасти тую от пожелтения и засыхания можно, если удастся определить причину проблемы. Эти растения относительно редко поражаются грибками, а ухудшение их внешнего вида чаще вызвано ошибками в уходе, поэтому их следует устранять. Самое главное – уделить внимание правильному поливу и удобрению туи. При этом надо помнить, что для этих растений опасен как избыток питательных веществ в почве, так и их недостаток.

Если вы хотите определить, страдают ли туи от дефицита магния, вам необходимо проверить в лаборатории образец почвы из сада. Как только вы убедитесь, что это причина пожелтения и засыхания растения, вы можете внести соответствующие удобрения. Лучшим решением является соль Эпсома (горькая), то есть сульфат магния , который часто используют для предотвращения побурения хвойных деревьев. Такое питательное вещество обеспечит тую необходимым ей магнием – строительным элементом хлорофилла, отвечающего за зеленый цвет растений.

Как использовать английскую соль, чтобы туя не желтела из-за дефицита магния?

Обильно полейте засыхающую тую;

Посыпьте вокруг растения соль Эпсома, стараясь не посыпать ею ствол. Используем дозу, рекомендованную производителем препарата;

Еще раз полить большим количеством воды.

Помните, удобрять таким способом туи нужно только в ясный день, поскольку интенсивные дожди вымывают из почвы поступившие к растению питательные вещества. Не стоит также забывать, что английская соль поможет только в случае недостаточного содержания магния в туи. Если причина иная, например, растение было переудобрено, эффект от обработки будет противоположным намеченному – мы еще больше ослабим тую.

Что делать в других случаях?

Ещё одной причиной пожелтения туи может быть грибковое заболевание. Туи достаточно часто поражаются грибками. Если это случилось, то нужно обрезать все больные побеги и обрабатывать растение фунгицидами до тех пор, пока оно полностью не вылечится. Стоит отметить, что грибок может появиться из-за газонных трав, которые были высажены в приствольном круге. Это одна из причин, почему лучше мульчировать туи сухими материалами.

Частой причиной пожелтения туи может быть засуха или, наоборот, чрезмерная влажность. Стоит внимательно изучить рекомендации по поливу туй с учётом её возраста и размера. В засушливую погоду стоит поливать растение не реже одного раза в 4 дня, и пространство под кустом лучше мульчировать для лучшего сохранения влаги. Если почва, наоборот, переувлажнена и растение начало гнить, то спасти его можно, пересадив на другое место либо скорректировав переувлажнённый дренаж.

Если туя желтеет из-за мечения животными, то стоит ограничить их походы к растениям и обрабатывать его фунгицидами.

Ранее Telegraf.news писал о том, что период цветения нарциссов подходит к концу, и, как водится, скоро для всех любителей цветов предстанет достаточно печальное зрелище в виде пожелтевших и “уставших” кустов. Белоруска, занимающаяся садоводством, рассказала в TikTok о важном действии, которое стоит сделать после цветения нарциссов, и порекомендовала заплести их в косы.

Зачем заплетать нарциссы в косы? Вот что ещё нужно сделать, когда они отцвели