Зачем дверца стиральной машины сильно вогнута внутрь? Есть две причины
Вы наверняка замечали, что дверца стиральной машины имеет довольно необычный дизайн. Она вогнута внутрь Но вы когда-нибудь задумывались, зачем? Оказывается, у такого решения есть два предназначения. И дело вовсе не в визуальном эффекте.
Загадку объяснила одна из пользовательниц Tik Tok с ником @renduh. Оказывается, такая конструкция дверцы стиральной машины имеет решающее значение для правильной работы устройства. Речь идет о законах физики.
По словам @renduh, если бы дверь была плоской, одежда могла бы попасть под уплотнитель и застрять там. В долгосрочной перспективе это привело бы к быстрой поломке машине. Кроме того, сама одежда также может порваться. Таким образом, эта конструкция защищает и устройство, и наши вещи.
Благодаря дверце, вогнутой внутрь, содержимое стиральной машины отталкивается от нее и возвращается в барабан. В противном случае наша одежда находилась бы на дверце в течение большей части цикла стирки. А благодаря вогнутой дверце она складывается равномерно, и можно все тщательно вымыть.
Другая причина заключается в том, что такая конструкция уменьшает вместимость стиральной машины и, следовательно, влияет на нижний забор воды.
[link href=“https://www.tiktok.com/@renduh?refer=embed” title=“@renduh” target=“_blank” rel=“noopener”] @renduh [/link] Reply to @splgus w Hope this helps! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/laundrytok?refer=embed” title=“laundrytok” target=“_blank” rel=“noopener”] #LaundryTok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/washingmachine?refer=embed” title=“washingmachine” target=“_blank” rel=“noopener”] #WashingMachine [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/frontloadwasher?refer=embed” title=“frontloadwasher” target=“_blank” rel=“noopener”] #FrontLoadWasher [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/learnontiktok?refer=embed” title=“learnontiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #LearnOnTikTok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/todayilearned?refer=embed” title=“todayilearned” target=“_blank” rel=“noopener”] #TodayILearned [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/womeninstem?refer=embed” title=“womeninstem” target=“_blank” rel=“noopener”] #WomenInSTEM [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7046173630853647110?refer=embed” title=”♬ original sound - Renae” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Renae [/link]
Вогнутая дверца стиральной машины обеспечивает более эффективную работу поворотного механизма внутри машины и предотвращает утечку воды, защищая уплотнитель. Также она гарантирует, что одежда не будет соприкасаться с резиновым покрытием, и предотвращает износ.
Стоит также отметить, что такая конструкция делает дверцу стиральной машины намного прочнее и устойчивее к воздействующей на нее силе.
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