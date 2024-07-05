"Чем он там питался?" - Белорус выловил в Немане двухметрового сома весом 75 кг

📷 Фото

Опубликовано: 05.07.2024 12:27 , Обновлено: 05.07.2024

Белорус выловил в реке Неман в Гродненской области огромного сома: длина - 2 метра 25 сантиметров, вес - 75 килограммов. Рыбак поделился фото, а также рассказал, какую наживку использовал.

Александр (так зовут рыбака) похвастался уловом в одном из тематических чатов в мессенджере. Однако деталей рыбалки привел мало. Известно, что сом попался недалеко от города Мосты в Гродненской области.

Рыба клюнула на рыбу: белорус использовал наживку из густеры (200 граммов). Что Александр сделал с сомом, точно неизвестно. Один из пользователей Instagram в комментарии к публикации NewGrodno.by написал, что рыбу отпустили.

“Мутация! Чем он там питался, в Немане?” - поинтересовалась другая комментаторша. Третий отметил, что в реке “хорошая аура”, если такая рыба вырастает.

“Теперь я точно плавать не буду”, - испугался пользователь Instagram.