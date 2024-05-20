На улицах польского города Гнезно появились сугробы из града. Белорусам приготовиться?

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Опубликовано: 20.05.2024 22:10 , Обновлено: 20.05.2024

В Сети опубликовали фото и видео из города Гнезно в Польше, на которых видно, как город атаковал град. Судя по ролику, сугробы, которые принесла непогода, были людям по колено. К слову, в Беларуси на 21 мая Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

“Масштаб сегодняшней катастрофы в Гнезно”, - написали в аккаунте X MeteoprognozaPL. На одном из фото заметно, как автобус с трудом проезжает через смесь грязи с градинами.

А на ролике показали, как женщине приходится пробираться через эту смесь, и она ей по колено.

https://youtu.be/YiILS_P7R7k?si=J09y_uaf3kUSLLB4

А что в Беларуси

Белгидромет спрогнозировал на 21 мая грозы во всех областях страны, а в отдельных районах - сильные дожди. «Гроза c 9 ч. 21 мая до 21 ч. 21 мая», — рассказали синоптики.

МЧС в свою очередь напомнило белорусам, как вести себя во время грозы. Так, следует отключить радио и телевизор, а также избегать пользования телефоном и электроприборами.

В МЧС призвали белорусов не пользоваться телефоном и отключить радио 21 мая. Где, кроме гроз, сильные дожди?