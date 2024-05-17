Этот натёртый продукт сделает картошку в духовке ещё вкуснее. Как приготовить неповторимое блюдо?

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Опубликовано: 17.05.2024 09:31 , Обновлено: 17.05.2024

Картофель был основным продуктом белорусской (да и не только) кухни на протяжении веков. Благодаря универсальности мы можем готовить его бесчисленными способами - от пюре до картофеля фри и запеченных деликатесов. Многие люди не могут представить себе ужин без картошки. Этот рецепт тоже не оставит никого равнодушным.

На самом деле существует множество способов приготовления картофеля. Независимо от того, ищете ли вы быстрое блюдо для повседневного ужина или элегантное дополнение к праздничному меню, картофель может стать прочной основой для многих рецептов.

[info_b]К слову, его стоит включить в свой рацион не только из-за восхитительного вкуса, но и из-за высокого содержания ценных питательных веществ и витаминов.[/info_b]

Если вам надоел вареный картофель или вы хотите блеснуть на семейном празднике, запеките его в духовке с “секретным” ингредиентом. Приготовленное таким образом, блюдо станет прекрасным дополнением к любому виду мяса или овощей.

Мягкий внутри и хрустящий снаружи, картофель приведет ваших гостей в восторг. Весь секрет особого аромата и неповторимого вкуса — в добавлении сыра пармезан.

Ингредиенты

Для приготовления вам потребуется:

2 кг мелкого картофеля (если у вас крупный, разрежьте его пополам);

полпачки сливочного масла (100 грамм);

150 г мелко натертого сыра пармезан;

2 зубчика чеснока;

соль;

перец;

сладкая паприка;

куркума;

прованские травы.

Приготовление не требует особых усилий и занимает совсем немного времени.

Сначала тщательно вымойте картофель и положите его в большую миску. Затем растопите в сотейнике сливочное масло и, когда оно остынет, добавьте давленый чеснок, половину сыра пармезан и специи. Все тщательно перемешайте и вылейте к картофелю. Долго встряхивайте миску, чтобы масло и специи тщательно покрыли каждый клубень. Переложите овощи на огнеупорное блюдо и посыпьте сверху оставшимся сыром пармезан. Запекайте около 35 минут в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, с верхней и нижней программой.

Что лучше всего сочетается с картофелем?

Если вы хотите еще больше подчеркнуть вкус запечённого картофеля, приготовьте эту заправку.

Просто смешайте большую чашку натурального йогурта с чайной ложкой оливкового масла, половиной чайной ложки лимонного сока, солью и перцем.

В зависимости от того, какого вкуса вы хотите добиться, добавьте в заправку пучок укропа или шнитт-лука и натрите на терке большой зеленый огурец.

Эта заправка также хорошо сочетается с мясом на гриле или другими запеченными овощами.

Ранее Telegraf.news публиковал ещё один рецепт удивительного запечённого картофеля. Блюдо получится очень мягким, нежным за счет топленого масла, которым нужно будет полить картофель в конце, а также очень сытным за счет мяса и сыра.

Вырежьте из картофеля середину и положите эту смесь. Простой рецепт сытного ужина в духовке