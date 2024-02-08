Мужчина 8 лет строил Эйфелеву башню из спичек, чтобы побить рекорд Гиннеса. Но что-то пошло не так
Француз потратил восемь лет на создание 7,1-метровой модели Эйфелевой башни из спичек. Но его заявку на рекорд Гиннесса отклонили. Что пошло не так?
[obnovleno_b] Позже стало известно, что организация отменила свое решение и признали Эйфелеву башню француза самой высокой в мире скульптурой из спичек.
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Ришар Пло заявил, что для создания массивной модели он использовал 706 900 спичек, и подал заявку на то, чтобы его Эйфелеву башню признали самой высокой в мире скульптурой из спичек.
По его словам, башню дисквалифицировали, поскольку, согласно правилам, спички, используемые в скульптуре, должны быть коммерчески доступными.
Мужчина рассказал, что сначала он начал создавать скульптуру из спичек, купленных в магазине, но в итоге заключил сделку с компанией, которая продала ему 20-килограмовые коробки спичек без головок.
Предыдущий рекорд составляет 6,5 метра. Его установил ливанец Туфик Дахер (Toufic Daher) в 2009 году.