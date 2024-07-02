На видео попало, как в Ивацевичах милиционер спас пенсионера из-под колёс скоростного поезда

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Опубликовано: 02.07.2024 19:15 , Обновлено: 02.07.2024

В Интернете появилось видео невероятного спасения, которое произошло в конце июня на железнодорожной станции в Ивацевичах Брестской области. На кадрах видно, как при переходе путей пожилой мужчина споткнулся и не мог встать. Это произошло буквально за несколько секунд до приближавшегося скоростного поезда.

На помощь упавшему тут же пришёл молодой сотрудник Ивацевичского РОВД, который, рискуя собственной жизнью, спас мужчину прямо из-под колёс состава. И если отвага молодого милиционера заслуживает уважения, то равнодушие очевидцев, наоборот. Если бы парень не рванул на помощь, пенсионера бы наверняка уже не было в живых.

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Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили об инциденте, который произошёл в Осиповичах Могилёвской области. Во время того, как на территории частного дома экскаватор копал яму под канализацию, внезапно обрушился грунт и хозяина дома засыпало землёй.

В Осиповичах мужчину засыпало землёй — его доставали спасатели