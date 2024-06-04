Эти 5 ошибок при поливе огурцов снижают урожайность. Вот когда нужно больше, а когда меньше воды

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Опубликовано: 04.06.2024 12:32 , Обновлено: 04.06.2024

Выращивание огурцов может принести обильный урожай при условии правильного ухода за растениями. Одним из самых важных аспектов ухода за огурцами является полив. К сожалению, ошибки, допущенные в этом деле, могут значительно снизить количество и качество урожая. Узнали, чего не любят огурцы и как и чем их правильно поливать, чтобы избежать пожелтения листьев.

Что не любят огурцы?

Огурцы - растения с довольно специфическими требованиями, которые необходимо учитывать при их выращивании.

Прежде всего, они не любят сухости, так как у них неглубокая корневая система, требующая регулярного и равномерного полива. Слишком сухая почва может привести к задержке роста и снижению урожайности.

Избыток воды так же вреден, как и ее недостаток. Постоянное переувлажнение может привести к корневой гнили и развитию грибковых заболеваний, а также мучнистой росы, вызываемой грибкоподобными организмами.

Для правильного развития огурцам необходимо сильное солнечное освещение, они не любят тень. Полный солнечный свет должен падать на них шесть-восемь часов в день.

Тип почвы также не может не влиять на развитие этих растений. Огурцы не будут расти в тяжелой, глинистой почве со слишком кислой реакцией, которая будет препятствовать их способности усваивать питательные вещества. Лучше всего для них подходит почва с pH от 6,0 до 7,0.

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Как следует поливать огурцы, чтобы получить здоровый и обильный урожай?

Полив огурцов должен быть продуманным и соответствовать стадии роста растения и погодным условиям. Во время роста и плодоношения им требуется больше воды, во время цветения - меньше.

Огурцы следует поливать ежедневно, а в период интенсивного роста или засухи - даже дважды в день.

Лучше всего использовать для полива мягкую отстоянную воду комнатной температуры, так как эти растения легко страдают от теплового шока, который тормозит их рост.

Как и все растения, огурцы поливают утром или вечером. Это делается для того, чтобы избежать ожогов листьев во время полуденной жары и быстрого испарения воды.

Воду льют под самый корень, избегая замачивания листьев и цветков, что может способствовать развитию грибковых заболеваний.

[info_b]Чтобы огурцы дали обильный урожай, можно поливать их с сахаром. Растворите две столовые ложки сахара в литре воды и полейте кусты. Делать это нужно только раз в месяц во время цветения и плодоношения.[/info_b]

Чем поливать огурцы, чтобы предотвратить пожелтение листьев?

Пожелтение листьев огурцов может быть следствием недостаточного полива или нехватки питательных веществ, а также симптомом первой стадии грибковых заболеваний. Чаще всего причиной этого является дефицит магния или азота, поэтому стоит обеспечить огурцы этими питательными веществами. Для этого можно полить огурцы куриным навозом.

В случае с грибковыми заболеваниями решением может стать простой аспирин. Растворите одну таблетку в литре горячей воды, а после растворения разбавьте раствор девятью литрами прохладной воды. Поливайте огурцы с аспирином раз в неделю, и их листья не будут желтеть.

Температура воды также влияет на внешний вид листьев. Слишком холодная вода погубит урожай, поэтому лучше всего поливать огурцы дождевой водой.

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Пять самых распространенных ошибок при поливе огурцов

При поливе огурцов можно допустить несколько ошибок, которые приведут к снижению урожая. Вот пять наиболее распространенных из них:

Нерегулярный полив: Неравномерность полива почвы может вызвать водный стресс у растений, что приведет к растрескиванию плодов и снижению урожайности; Поверхностный полив: Поверхностный полив, без достаточного увлажнения более глубоких слоев почвы, может привести к плохому развитию корневой системы. Затопление растений: Чрезмерный полив приводит к корневой гнили и развитию грибковых заболеваний. Рекомендуется избегать образования луж рядом с растениями. Полив в полдень: полив растений в самое жаркое время дня может привести к быстрому испарению воды и ожогу листьев. Лучшее время для полива - раннее утро или поздний вечер. Слишком холодный полив: полив огурцов холодной водой, особенно в жаркую погоду, может привести к тепловому удару и замедлению роста растений.

Правильный полив огурцов имеет решающее значение для получения здорового и обильного урожая. Избегая распространенных ошибок и адаптируя технику полива к потребностям растений, вы непременно добьетесь желаемых результатов. Огурцы, как и любые другие растения, требуют внимания и правильных условий для роста, а правильный полив - один из важнейших элементов этой головоломки.

Ранее Telegraf.news писал, что длительные перерывы в осадках означают, что в ежедневном уходе за растениями следует уделять их поливу особое внимание. Если этого не сделать, то овощи и фрукты перестанут расти, со временем завянут и начнут погибать. Поливая растения, важно соблюдать ряд правил, которые позволят овощным и садовым культурам правильно развиваться, что в будущем обеспечит вас желанным урожаем.

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