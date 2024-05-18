Зачем заплетать нарциссы в косы? Вот что ещё нужно сделать, когда они отцвели

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Опубликовано: 18.05.2024 09:37 , Обновлено: 18.05.2024

Период цветения нарциссов подходит к концу, и, как водится, скоро для всех любителей цветов предстанет достаточно печальное зрелище в виде пожелтевших и "уставших" кустов. Белоруска, занимающаяся садоводством, рассказала в TikTok о важном действии, которое стоит сделать после цветения нарциссов, и порекомендовала заплести их в косы.

Как рассказала опытный садовод, когда нарциссы отцветают, нужно обязательно срезать головки цветка. В них закладываются семена нарцисса, и на этот процесс цветок тратит много сил и энергии. Для того чтобы растение перенаправило свои ресурсы на формирование клубней, бутоны нарцисса после отцветания нужно удалить.

Также белоруска порекомендовала воспользоваться лайфхаком с завязыванием листьев нарцисса в косы. Это сделает клумбу более аккуратной, упростит процесс прополки пространства вокруг куста и позволит лучше расти и развиваться цветам, которые могут находиться рядом.

“Зелень должна сама по себе отсохнуть и только потом отойдёт от основания. Если срезать листья сразу, то клубням не будет хватать витаминов”, - рассказала белоруска.

Пользователи соцсети поблагодарили белоруску за рекомендации и согласились, что в таком виде клумба действительно смотрится эстетичнее. Некоторые комментаторы рассказали, что давно прибегают к такому способу, и он действительно хорошо сказывается на цветах, но важно заплетать косы не туго, чтобы цветы могли “дышать”.

Также кто-то пожаловался на отсутствие цветения у нарциссов. Автор видеоролика подсказала, что в таком случае цветок стоит пересадить на другое место.

Ранее Telegraf.news писал о том, что жительница Ганцевичей поделилась в TikTok cвоим способом борьбы с муравьями и тлёй на садовых растениях. Женщина обработала цветы обычным дихлофосом и показала результат спустя несколько дней. Её ролик собрал уже более 300 тысяч просмотров.

«Не пишите ерунду» — Белоруска обработала цветы от тли и муравьёв дихлофосом. Что из этого вышло?