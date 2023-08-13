Почему на каждой кухне должен быть огуречный уксус? Вот рецепт как приготовить в домашних условиях

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Опубликовано: 13.08.2023 17:25 , Обновлено: 05.09.2023

Если вы предпочитаете чистить огурцы перед тем, как съесть, то, естественно, шкурку вы выбрасываете. Это такая большая ошибка! Мы нашли рецепт уксуса из огурцов, который просто обязан быт на каждой кухне. А ещё его очень просто сделать в домашних условиях.

При чем тут Zero Waste?

Но вначале мы немного расскажем, почему так часто предлагаем вам не выбрасывать разные отходы на кухне. В последнее время по всей планете набирает обороты движение Zero Waste (нулевых отходов).

По мнению его сторонников, неограниченное потребление неизбежно закончится катастрофой (из-за ограниченности мировых ресурсов), и единственный способ предотвратить ее — изменить образ жизни. В первую очередь, покупать только то, что действительно необходимо. Во вторую - стараться снизить количество отходов за счёт вторичного использования.

Как видите, принципы простые и понятные. Да и экономию в деньгах никто не отменял. А начать делать мир лучше проще всего с огурцами… Ведь рецепт уксуса из них очень простой. А сам он потом пригодится зимой ещё как

Как приготовить домашний огуречный уксус

Для приготовления огуречного уксуса, который вы потом сможете использовать, например, в салате, вам понадобится большая банка. Вымойте его и ошпарьте, затем на 2/3 его высоты положите огуречные корки.

Залейте их раствором воды и сахара в соотношении одну столовую ложку сахара на 250 мл жидкости.

Накройте банку чистой тканью и оставьте на 3 недели, перемешивая один раз в день.

Наконец, процедите жидкость, и все готово. Поздравляем! Вы станете официальным сторонником Zero Waste, сэкономите деньги, а ещё получили прекрасную заправку для салатов и блюд.

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