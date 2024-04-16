Как вернуть желтому газону зеленый цвет? Исправьте эти распространенные ошибки

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Опубликовано: 16.04.2024 15:15 , Обновлено: 28.04.2024

Густой, зеленый газон - лучшее украшение любого участка. Кто не мечтал о таком натуральном ковре для отдыха и игр? К сожалению, очень часто, несмотря на регулярный полив, трава начинает желтеть, и невооруженным глазом видно, что у газона серьезные проблемы. Почему так происходит и как это исправить?

Причины пожелтения газона

Причиной нездорового пожелтения может быть плохой уход за газоном, проблемы с почвой или другие внешние факторы. Узнайте, как провести диагностику вашего газона и быстро вернуть ему красивый, естественный зеленый цвет.

Проблемы с почвой

Пожелтение газона - один из первых признаков засушливости почвы. Вопреки мнению, травы не являются “бронированными” и требуют ухода, как и любые другие растения. Когда почве начинает не хватать питательных веществ, это можно быстро заметить по состоянию газона. Желтый, нездоровый цвет - один из первых сигналов, который вы заметите.

Проблемы с почвой могут также привести к развитию болезней. Если желтый цвет появляется весной, это обычно означает, что в почве слишком мало азота - поможет удобрение газона компостом или специальным кондиционером для газона с азотом или железом.

[info_b]Всегда следуйте рекомендациям производителя удобрений; если вы вносите слишком много или слишком часто удобрений, эффект будет противоположным ожидаемому и также может вызвать пожелтение.[/info_b]

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Неправильное внесение удобрений

Неправильное, слишком агрессивное или частое внесение удобрений также может вызвать пожелтение газона. Некоторые удобрения, такие как нитрат аммония, преобразуются в аммиак, который в избытке отравляет растения и их корни, вызывая их гибель.

Моча животных - собак и кошек - оказывает такое же действие, как и избыток удобрений. Чтобы не навредить газону, лучше обильно поливать такие участки, чтобы все местные минералы проникли глубоко в почву.

Засуха

Одна из самых распространенных причин пожелтения газонов - недостаток влаги, особенно во летней жары. В таких погодных условиях ежедневный полив становится необходимостью. В противном случае газон быстро начнет увядать, и на нем появятся желтые, высохшие участки травы.

Эффективный способ ограничить потерю влаги — не стричь траву некоторое время.

Второй фактор, который может привести к пожелтению хорошо политой травы, - неправильное время для этой процедуры. Не поливайте газон при сильном солнце. Мокрые травинки могут быстро сгореть, как от линзы.

Лучше всего поливать траву рано утром; ночной полив может привести к избытку влаги и развитию болезней.

Слишком агрессивное скашивание

Это обычная и распространенная причина ухудшения состояния газона. Чем сильнее вы стрижете свой зеленый ковер, тем уродливее он выглядит. Так называемая низкая стрижка должна проводиться только один раз, весной.

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Каждая последующая стрижка не должна воздействовать на траву так агрессивно, иначе газон может быстро потерять свою хорошую форму. Это может быть вызвано колебаниями температуры и недостатком железа, а также тем, что косить нужно вместе с уборкой мусора.

Хороший метод - время от времени оставлять измельченную скошенную траву в качестве естественного удобрения, но при этом оставлять достаточно места для доступа воздуха, воды и света. После этого скошенную траву следует сгребать.

Вредители

Насекомые могут быть еще одной причиной чахнущего газона. В случае с газонами наиболее распространенными виновниками являются паутинные клещи. Этих вредителей очень легко обнаружить: они желтеют на газоне и отслаиваются от почвы. Личинки жуков следует лечить специальными спреями или, например, растительным отваром из пижмы.

Грибковые заболевания

Последняя причина проблем с газоном - заболевания, вызванные грибками. Они могут часто возникать в сезон дождей и при чрезмерном заболачивании, плохой аэрации почвы.

Чтобы предотвратить их, лучше всего перед укладкой газона хорошо подготовить участок: выровнять все ямы и подготовить более легкую почву, смешанную с песком.

Однако, если этот этап уже позади, вы можетн после аэрации и скарификации газона сезонно слегка присыпать его песком и обеспечить максимально возможную проницаемость почвы. Лучше всего разгребать пораженные участки и хорошо аэрировать почву. В случае повторяющихся проблем можно использовать специальные средства защиты растений.

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