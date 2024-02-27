Алюминиевая фольга сохранит жизнь вашему блендеру. В сети поделились лайфхаком

Опубликовано: 27.02.2024 13:15 , Обновлено: 27.02.2024

Износ лезвий блендера – нерешаемая проблема для многих домохозяек. Но интернет-умельцы нашли способ обойти ее с помощью простой алюминиевой фольги.

Как отметило издание Pysznosci.pl, затупившиеся лезвия блендера не подлежат профессиональной заточке. Чаще всего владельцы таких устройств покупали новое оборудование и гораздо реже имели возможность замены самих ножей, поскольку ее предусмотрели не все производители.

Спасением от таких проблем оказалась алюминиевая фольга. Опробовавшие метод посоветовали свернуть несколько листов алюминиевой фольги в маленькие шарики, а затем поместить их в чашу блендера или другой контейнер. Затем устройство нужно включать на низкой скорости.

Фото: pysznosci.pl

Авторы лайфхака заверили, что после такого оздоровления блендеры будут как новые. Метод уже стал вирусным в соцсетях.

Кстати, есть ещё один способ поточить ножи блендера. Но тут понадобится яичная скорлупа:

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