Эти 2 овоща нельзя сажать на месте огурцов. А что стоит посеять там уже осенью?

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Опубликовано: 12.09.2023 11:07 , Обновлено: 16.07.2024

Подготовка грядок для выращивания растений — очень важный этап для огородников. Поэтому полезно знать, что сажать после огурцов, чтобы в следующем сезоне овощи выросли большими и хрустящими. Какие культуры можно посеять на их месте уже осенью?

Огурцы стерилизуют почву, в результате чего она теряет питательные и минеральные вещества. Поэтому после огурцов рекомендуется высаживать сначала покровные (промежуточные) культуры.

Вот несколько советов о том, что сажать после огурцов, чтобы вырастить обильный урожай.

Покровные культуры

Покровные культуры — это не что иное, как растения, которые засевают на огороде в промежутке между двумя основными культурами. Такой урожай часто используют для удобрения, сена или силоса.

Зачем использовать промежуточные культуры? Это простой и недорогой способ удобрить почву, обогатить ее минеральными веществами и повысить уровень гумуса.

К летним промежуточным культурам относятся горчица, узколистный люпин, масличный рапс и масличная редька, а для зимних промежуточных культур лучше всего подходят озимая рожь, озимая вика и озимый масличный рапс.

Для промежуточных культур после огурцов подходят бобовые , такие как горох и фасоль, и крестоцветные культуры, такие как рапс и горчица.

В начале осени некоторые эксперты советуют садить после огурцов именно вику. Это сидерат семейства бобовые, который накапливает в почве азот. Вика хорошо рыхлит землю, препятствует вымыванию плодородного слоя почвы. А еще она улучшает жизнедеятельность червей и микроорганизмов после разложения биомассы.

https://youtu.be/iJyaO34Rs3E

Что сажать после огурцов? Только не эти 2 овоща

Лучше всего на таком месте будут расти листовые овощи — шпинат или салат-латук, так как у них неглубокая корневая система и обедненная почва не будет для них большой проблемой.

Корнеплоды — морковь, петрушка или сельдерей, луковичные овощи — чеснок, лук и зелень, например укроп, - также будут хорошо себя чувствовать на месте после огурцов.

После огурцов лучше не сажать тыкву, кабачки , а также дыни и арбузы, так как они имеют схожие требования к почве и просто не будут расти на бедной питательными веществами почве.

Как собирать огурцы до самых заморозков?

Кстати, огурцы не обязательно убирать в начале осени. Плоды можно собирать до первых холодов. Для этого нужно сделать всего несколько простых вещей.

Сделайте это — и будете собирать огурцы до самых заморозков. Эксперты дали 5 советов