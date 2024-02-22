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Этим цветком белорусам рекомендовали засеять огород, как только сойдёт снег. Как поможет будущему урожаю?

Этим цветком белорусам рекомендовали засеять огород, как только сойдёт снег. Как поможет будущему урожаю?
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Белорусский производитель средств защиты растений Денис Лабков в телеграм-канале магазина "Процветок" назвал "самыми важными семенами", которыми следует запастись всем белорусским садоводам и огородникам, семена фацелии. Узнали, чем поможет будущему урожаю этот цветок и когда и как его следует высевать.

Что представляет собой фацелия?

Фацелия пижмолистная – это однолетнее травянистое растение семейства водолистниковые, родиной которой была Мексика. Она вырастает до 1 метра и представляет собой сильно разветвленное травянистое,растение с плотными листьями с характерной “опушкой” с обратной стороны и небольшими фиолетовыми, голубоватыми и сиреневыми цветочками с длинными тычинками.

Многие виды фацелии выращивают как декоративные растения, а в сельском хозяйстве её активно используют в качестве натурального “зелёного” сидерата, а также как медонос. Зацветает фацелия через 1,5-2 месяца после всходов и цветёт около месяца.

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Какая польза от фацелии в огороде?

Главное свойство фацелии, за которое её любят фермеры, это её влияние на структуру почвы. Специалисты называют этот цветок “универсальным сидератом”, поскольку его можно высевать перед любой культурой. Дело в том, что по правилам агротехники высевать сидераты из одного семейства с культивируемым растением нельзя, поскольку родственные растения забирают из почвы одни и те же вещества, сильно обедняя её и лишая питания собственно культурные растения и, следовательно, снижая их урожайность.

Так, например, популярная у белорусских огородников масличная редька или белая горчица, могут снизить урожайность некоторых растений: белую горчицу специалисты не рекомендуют сажать там, где планируется посадка капусты, редьки, редиса и других крестоцветных культур. Более того, это растения имеют общие заболевания и вредителей с культурными растениями.

В случае с фацелией этого не происходит, поскольку в Беларуси культурные родственники фацелии не произрастают. Более того, этот цветок благотворно влияет на структуру почвы: делает ее рыхлой, легкой,  снижает ее кислотность и обогащает азотом и калием (хоть и в меньшей степени, чем та же редька или горчица).

Кроме того, фацелия помогает бороться с сорняками на участке, поэтому может успешно использоваться в качестве зелёного  гербицида.

В чём преимущества фацелии перед другими сидератами?

Специалисты российской компании ASM-AGRO назвали следующие основные преимущества фацелии перед другими сидератами:

  • быстрый рост,
  • густая биомасса,
  • универсальность,
  • хорошие медоносные свойства,
  • неприхотливость и способность расти даже на обеднённых почвах,
  • способность отпугивать проволочника и нематод.

Когда сеять фацелию?

Эксперт магазина “Процветок” Лабков заявил, что сеять фацелию можно, как только сойдёт снег и почва оттает, прогреется и немного подсохнет, причем, по его словам, сеять её можно “смело перед любыми овощами”.

“А еще фацелия красиво цветет и привлекает в сад опылителей, благодаря которым вы соберете огромный урожай фруктов, овощей и ягод!”, - заверил специалист.

В целом фацелию относят к холодостойкой культурой, которая не боится низких температур, поэтому высевать её можно с ранней весны до поздней осени. За сезон один и тот же участок, по словам специалистов, фацелией можно засевать несколько раз, убирая и заделывая зеленую массу в почву, предварительно подсушив и подвялив, как любой другой сидерат, чтобы не закислять почву.

[info_b]Специалисты в агрохимии утверждают, что запахивание зелёной массы фацелии по своей пользе равноценно внесению навоза.[/info_b]

Некоторые фермеры высевают фацелию ранней весной, затем срезают её и засевают поле основной культурой, а после уборки уродая вновь засевают поле фацелией на зиму, не скашивая её. Так растение, которое, как правило, не успевает зацвести, будет дополнительно задерживать снег, способствовать меньшему промерзанию и выдуванию почвы.

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